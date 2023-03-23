"أنا أعشق المسرح وأبرع في تقليد الأصوات": أبرز محطات هجرة السيد جورج مخول إلى أستراليا

Key Points ولد مخول وترعرع في بلدة الدوار اللبنانية، هذه البلدة التي تقع بين جبل صنين وجبل الشيخ والتي أخرجت العديد من الشعار والكتاب والفنانين ورجال السياسة.

عند وصوله إلى أستراليا، كانت الحرب ما زالت قائمة في لبنان وكان على مخول مسؤولية مساعدة أهله وأقاربه في لبنان. .

أخبرنا مخول أن حبه وشغفه للاخراج والتمثيل لم يفارقه يوماً فهو "يعشق المسرح ويبرع في تقليد الأصوات".

ولد مخول وترعرع في بلدة الدوار اللبنانية، هذه البلدة التي تقع بين جبل صنين وجبل الشيخ والتي أخرجت العديد من الشعار والكتاب والفنانين ورجال السياسة.





إضافةً إلى ذلك اكتشف مخول في ما بعد أن أغاني الرحابنة كانت كلها مستوحاة من أحراج هذه المنطقة الجبلية.



Source: Supplied تخرج مخول من ثانوية بكفيا وبعدها اختار أن يدرس الهندسة المعمارية في معهد ال "سي أي تي" على الدورة بالتزامن مع دخوله إلى جامعة الكسليك قسم الاخراج والتمثيل.





ونظراً لتفوقه، كان مخول مؤهل أن يتم اختياره للعمل في تلفزيون ال "LBC" من بين 72 طالب.





عاش مخول الحرب الأهلية في لبنان لمدة 9 سنوات فأصيب "بخيبة أمل كبيرة بما يتعلق بوضع البلد".



Source: Supplied وبعد استشهاد الرئيس بشير الجميل، اتخذ مخول قرار الهجرة إلى أستراليا:



الانسان مهما بنى وعمل خارج وطنه الأم يبقى وكأنه مجد باطل

عند وصوله إلى أستراليا، كانت الحرب ما زالت قائمة في لبنان وكان على مخول مسؤولية مساعدة أهله وأقاربه في لبنان. لذلك لم يتمكن من متابعة دراسته ودخل سوق العمل مباشرةً.





نصحه الأقارب بالعمل في مجال المطاعم. ففتح فرع لمطعم "توتو بيتزا" والذي كان واحد من أشهر المطاعم في البلد.





ومنه افتتح مطاعم أخرى وحقق العديد من النجاحات.



Source: Supplied وفي الوقت الحالي، يقوم مخول بمساعدة أصحابه الذين يعملون في حقل المطاعم ويقدم لهم النصائح بعد خبرة تفوق ال35 سنة.





وأخبرنا مخول أن حبه وشغفه للاخراج والتمثيل لم يفارقه يوماً فهو "يعشق المسرح ويبرع في تقليد الأصوات".





ومن أبرز المحطات الفنية التي قام بها في أستراليا ونجح فيها، ذكر مخول برنامج "المايكروفون الخفي" على إذاعة الشرق إضافة إلى تقديم البرامج وتقديم مشاهد مسرحية، وقدم برنامج "ضمة وسكون" على إذاعة ال أس بي أس من اعداد السيدة شاديا الحاج.



Source: Supplied كان مخطط مخول أن يبقى في أستراليا فقط ثلاث سنوات ولكن الحرب استمرت في لبنان. فتزوج سنة ال 2000 وأسس عائلة:



أستراليا نعمة لكل شخص يريد أن ينجح، فهي تفتح له العديد من الفرص

وأشار مخول خلال حديثه مع أس بي أس عربي24، أنه كان دائماً يبحث عن مؤسسة في أستراليا لينخرط بها لجمع كل اللبنانيين، فاطلع على قوانين الأحزاب السياسية اللبنانية ودرس تاريخها، وبعد أربعة سنوات انضم إلى "نادي شباب لبنان الأسترالي" الذي كان يتضمن فقط قسم الرياضة البدنية.



Source: Supplied وعمل مخول جاهداً في هذا النادي سعياً وراء توسيعه، وأسس أقسام أخرى وهي الثقافة والفن والاحتفالات الوطنية وهو اليوم المسؤول الاعلامي للنادي.





حقق هذا النادي صدى كبير في لبنان وأستراليا وكان هدف مخول الأساسي هو جمع اللبنانيين من كل الأحزاب ونقل صورة جميلة للوطن الأم:



الناس كلها تتفيى تحت نادي شباب لبنان الذي يحمل شعار: لبنان مذهبي

وفي الختام، قدم لنا مخول مشهداً مسرحياً قلد فيه شخصيتي غوار وحسني.





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