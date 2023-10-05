"كنت بطلة آنوش 11 مرة": كيف تنظر هذه المهاجرة الأرمنية السورية الى مسيرتها مع غناء الاوبرا؟

لا تستذكر والدها، ولكنها ورثت صوته الجميلة فغنّت الاوبرا في حلب 15 مرة، فأبحرت في صوتها على خشبة مسرح اوبرا آنوش لمدة ثلاث ساعات ونصف بمشاركة 150 شخصًا بين عازفين ومغنّين.





Armenian Syrian is an Opera singer Hokis Zavart Koranian



كيف تنظر الى تاريخها الذي يعبق بالحياة والموسيقى والثقافة؟ كيف تحتفي بأصولها الأرمنية وتجذرها في الثقافة السورية؟ وما الذي تبوح به عن سر "طفلة" متقدمة في السن وجدّة لحفيدين؟





كل التفاصيل في الملف الصوتي المرفق بالصورة أعلاه.



Armenian Syrian is an Opera singer Hokis Zavart Koranian





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