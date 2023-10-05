"كنت بطلة آنوش 11 مرة": كيف تنظر هذه المهاجرة الأرمنية السورية الى مسيرتها مع غناء الاوبرا؟

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Opera singer Hokis Zavart Koranian who was born in Aleppo to Armenian parents who fled Turkey at the beginning of the ninth century.

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ولدت هوكيس زيفارت كورانيان في حلب من أبوين أرمنيين هربًا الى تركيا في مطلع القرن التاسع، وهناك ترعرعت وعملت لعقدين كقابلة قانونية شاهدة على ولادة آلاف الأطفال. وها هي اليوم تستقر في استراليا منذ سبع سنوات بعد أن وصلت كلاجئة مع ابنتها هربًا من جراح الحرب في سوريا.

لا تستذكر والدها، ولكنها ورثت صوته الجميلة فغنّت الاوبرا في حلب 15 مرة، فأبحرت في صوتها على خشبة مسرح اوبرا آنوش لمدة ثلاث ساعات ونصف بمشاركة 150 شخصًا بين عازفين ومغنّين.

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Armenian Syrian is an Opera singer Hokis Zavart Koranian

كيف تنظر الى تاريخها الذي يعبق بالحياة والموسيقى والثقافة؟ كيف تحتفي بأصولها الأرمنية وتجذرها في الثقافة السورية؟ وما الذي تبوح به عن سر "طفلة" متقدمة في السن وجدّة لحفيدين؟

كل التفاصيل في الملف الصوتي المرفق بالصورة أعلاه.
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Armenian Syrian is an Opera singer Hokis Zavart Koranian


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