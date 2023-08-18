"أرحل من ذاتي إن رحلت عن لبنان": ما الذي يبوح به جورج خباز لأس بي أس عربي24؟

يستذكر خباز بامتنان محبّة الجمهور اللبناني والعربي لأعماله في زيارتين له الى استراليا، ويتحدث عن تفاعل وتصفيق سخيّ وحار لم يتوقف لأكثر من دقيقة، كتعبيرٍ صادق عن مدى شوق المغترب الى ارضه الأم وتجذّره فيها رغم الانسلاخ عنها في هجرة قسرية ليصبح المواطن المهاجر "المغترب" في أرضه و"الغريب" في الأرض البعيدة.



Lebanese actor, writer and director Georges Khabbaz unveils landmarks of his inner journey with SBS Arabic24 journalist Petra Taok خباز الذي طبع اسمه وموهبته في اعمالٍ مسرحية وتلفزيونية لا تحصى، بات اسمه يشكل مدرسة فنية ونهج السهل الممتنع القادر أن يحاكي الكل بفرادة المتلقي الواحد، فتألّق في صدق مع انسانه وفنانه تأليفًا، وتمثيلًا وإنتاجًا وإخراجًا.



Georges Khabbaz amidst his sister Lara and journalist Petra Taok كيف أيقظت كلمات ثلاث، الرغبة الباطنية لديه في إمتاع الناس على خشبة حبّه الأكبر وذلك في اول دور مسرحي له كطفل؟



ما الذي سيبوح به للصحافية بترا طوق الهندي عن جورج الطفل الذي عاش تمزق الحرب؟ كيف يستنبط الفرح من خبايا الحزن الدفين فيه؟ وبين البترون وجل الديب، كيف يفيض القلب حبًّا وارتباطًا مع الأمكنة، في قلب الأزمنة؟





كل التفاصيل في رحلة شفافة مع جورج خباز الانسان الفنان، في الملف الصوتي المرفق بالصورة أعلاه.



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