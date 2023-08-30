"في مهب الريح": ما الضاحية الأكثر تخلفًا عن سداد الرهون العقارية في استراليا؟

احتلت الضواحي الواقعة في غرب سيدني، بونيريغ وكاتومبا، المركزين التاليين، مع متأخرات قروض بلغت 6.12 % و5.93 % على التوالي. في المجمل، شملت المراكز العشرة الأولى خمس ضواحي في نيو ساوث ويلز، وثلاثة في فيكتوريا، وواحدة في كل من كوينزلاند وواشنطن.
置業的話，選擇固定利率抑或浮動利率好？ Source: Getty / Getty Images
هل بات حلم امتلاك منزل في استراليا في مهب الريح؟ وهل ستميل ميزانية وزير الخزانة تشالمرز المرتقبة الى تحقيق فائض ثانٍ في هذه السنة المالية؟
الإجابة حول هذا المحور وسواه، مع الخبير المالي والاقتصادي مخلص يوسف في الملّف الصوتيّ أعلاه.