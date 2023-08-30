"في مهب الريح": ما الضاحية الأكثر تخلفًا عن سداد الرهون العقارية في استراليا؟

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The Australian Securities and Investments Commission's guidelines

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كشفت بيانات جديدة أن قرابة 5% من المقترضين في جنوب ملبورن يتخلفون عن سداد أقساطهم لمدة شهر واحد على الأقل، مما يجعل الضاحية الخامسة في أستراليا من حيث ضغوط الرهن العقاري. وفقًا لوكالة التصنيف ستاندرد آند بورز، فان الضاحية الأكثر ضغوطًا مالية في أستراليا في 30 حزيران/يونيو هي برودميدوز في فيكتوريا، حيث بلغت متأخرات القروض 6.85 %، تليها ووتر سايد دولز بوينت في جنوب سيدني بنسبة 6.49 في %.

Home loans
置業的話，選擇固定利率抑或浮動利率好？ Source: Getty / Getty Images
احتلت الضواحي الواقعة في غرب سيدني، بونيريغ وكاتومبا، المركزين التاليين، مع متأخرات قروض بلغت 6.12 % و5.93 % على التوالي. في المجمل، شملت المراكز العشرة الأولى خمس ضواحي في نيو ساوث ويلز، وثلاثة في فيكتوريا، وواحدة في كل من كوينزلاند وواشنطن.

هل بات حلم امتلاك منزل في استراليا في مهب الريح؟ وهل ستميل ميزانية وزير الخزانة تشالمرز المرتقبة الى تحقيق فائض ثانٍ في هذه السنة المالية؟

الإجابة حول هذا المحور وسواه، مع الخبير المالي والاقتصادي مخلص يوسف في الملّف الصوتيّ أعلاه.


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