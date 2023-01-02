"زيادة دفعات السنترلينك وخفض أسعار الادوية" تعرفوا على أهم التغييرات التي دخلت حيز التنفيذ في 2023

مع بداية السنة الجديدة، دخلت مجموعة من التغييرات حيز التنفيذ. وهذه ابرزها:





· زيادة مدفوعات سنترلينك لمليون أسترالي





سيحصل حوالي مليون دولار أسترالي من متلقي مدفوعات Centrelink على زيادة في مدفوعاتهم بمقدار 20 دولارًا في الأسبوع وهي زيادة بنسبة 6 في المائة.





وهذا يعني أن علاوة الشباب قد ارتفعت بما يتراوح بين 19.10 دولارًا و 41.40 دولارًا لكل أسبوعين ، في حين ستزداد دفعة الطلاب أوAUSTUDY بين 32.40 دولارًا و 41.40 دولارًا في الأسبوعين.





ويمكن للأشخاص الحاصلين على معاش دعم الإعاقة الذين تقل أعمارهم عن 21 عامًا وبدون أطفال أن يحصلوا أيضًا على ما بين 27.40 دولارًا و 40.70 دولارًا أمريكيًا كل أسبوعين ، كما زادت أيضًا مساعدة الأطفال المعزولين isolated children assistance وبدل التنقل ومعاش الأيتام المزدوج double orphan pensionودفعة مقدمي الرعاية carer allowance وبدل الأدويةpharmaceutical allowance اعتبارًا من اليوم.





اقرأ المزيد شروط حصولك على مساعدة دفع الإيجار من سنترلينك

· التغييرات الضريبية





اعتبارًا من الاول من يناير ، سيطرأ تغيير بالنسبة للأجور السنوية الخاضعة للضريبة في أستراليا والتي تزيد عن 1.3 مليون دولار ، اذ انخفض الخصم بمقدار 1 دولار لكل 7 دولارات من الأجور الخاضعة للضريبة على هذا المبلغ.





وفي الوقت نفسه ، ينخفض الخصم إلى الصفر عندما يصل راتبك الأسترالي الخاضع للضريبة إلى 10.4 مليون دولار.





من المهم ملاحظة أنه نظرًا لأن التغيير سيدخل حيز التنفيذ خلال السنة المالية ، فقد تعتمد مبالغ الخصم السنوية والنهائية على حسابين مختلفين للخصم للسنة المالية المنتهية في 30 حزيران (يونيو) 2023.





Bi-partisan support for tax reform but different perspective Source: Getty / Getty Images · أدوية أرخص للاستراليين الذين يعانون من ضائقة مالية





سيدفع الأستراليون ما يصل إلى 30 في المائة أقل مقابل الأدوية الموصوفة في برنامج الاعانات الصيدلانية (PBS)





وهذه هي المرة الأولى منذ 75 عامًا التي ينخفض فيها سقف برنامج PBS ووفقًا للحكومة الأسترالية ، فإن التغيير "سيساعد في تخفيف ضغوط تكلفة المعيشة على الأستراليين" الذين يكافحون حاليًا التضخم وارتفاع الاسعار.





· مراقبة مراكز رعاية الأطفال





ستبدأ الحكومة هذا العام حملة على أنواع الحوافز التي تقدمها مراكز رعاية الاطفال من أجل جذب الاهالي لتسجيل اطفالهم





ومن الآن ، لم يعد مسموحا لمقدمي الخدمات تقديم الحوافز المالية أو غير المرتبطة مباشرة بجودة أو توفير خدمات التعليم أو الرعاية.





وبموجب القواعد الجديدة ، سيتم حظر أشياء مثل النقد أو القسائم أو أجهزة iPad أو الأجهزة الإلكترونية الأخرى.





Source: AAP · تغييرات هامة في فحوصات كورونا





أعلنت الحكومة الأسترالية عن تغييرات كبيرة في الطريقة التي تتعامل بها مع Covid بموجب خطة إدارة فيروس كورونا الجديدة لعام 2023. وابتداءا من الشهر ستتطلب اختبارات PCR التي يمولها ميديكير إحالة من ممارس أو ممرضة طبية.





ولكن ستظل عيادات PCR التي تديرها الولايات والأقاليم قادرة على استقبال الأفراد دون إحالات ، مع قيام الحكومة الفيدرالية بتمديد ترتيبات التمويل المشترك مع الولايات التي ترغب في الاستمرار.





وسيتم إعطاء الأولوية لاختبارات PCR للاشخاص المعرضين لمخاطر عالية ، وستنفق الحكومة 2.8 مليون دولار على الخطة الوطنية لعام 2023.





اقرأ المزيد يمكنكم الآن إجراء فحوصات كورونا باللغة العربية في أستراليا بفضل هذا التطبيق الجديد

· مزيد من الشفافية لبرامج الرعاية المنزلية





ستطرأ تغييرات كبيرة على رسوم برامج الرعاية المنزلية لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة ضمن برنامج الNDIS ، بهدف تحقيق المزيد من الشفافية على هذه الخدمات الحيوية.





واعتبارًا من 1 كانون الثاني (يناير) ، تم وضع قيود على ما يمكن لمقدمي الخدمة تحصيله مقابل إدارة الرعاية والحزم الخاصة بكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة . وتم تصميم التغييرات لمساعدة الأشخاص على مقارنة الأسعار بين مقدمي الخدمة بسهولة أكبر.







Interim report found the aged care system failed to deliver uniformly safe and quality care, and identified a need for more home care packages. Source: Getty / Getty Images · التعليم الفني





- ستوفر الحكومة الفدرالية 180 ألف مكان للتعليم والتدريب المهني والتعليمي بدون رسوم





- وسيبدأ العمل بصندوق TAFE Technology بقيمة 50 مليون دولار ، والذي سيتم استخدامه لتحديث المرافق والبنية التحتية





- وسيحصل 10000متدرب على ما يصل إلى 10000 دولار ضمن برنامج تدريبي جديد لتوفير الايدي العاملة في مجال الطاقة النظيفة





· التعليم الجامعي





سيتوفر 20000 مكان إضافي مدعوم من الكومنولث متاح للطلاب من أسر ذات مستوى اجتماعي واقتصادي منخفض ، والطلاب من اقاليم استراليا ، والسكان الأصليين الأستراليين ، والأستراليين ذوي الاحتياجات الخاصة، والأستراليين الذين هم أول من دخل في أسرهم إلى الجامعة



· الإسكان





- ستتضاعف العقوبات المفروضة على المستثمرين الأجانب الذين يخالفون قوانين العقارات السكنية





- سيتم منح المتقاعدين مزيدًا من الوقت لشراء أو بناء أو إصلاح أو تجديد منزل جديد ، دون القلق بشأن التأثير على مدفوعات معاشاتهم التقاعدية





اقرأ المزيد طرق الاستثمار في سوق العقارات بأستراليا

· اصحاب الاعمال الصغيرة





-سيتم تخصيص 15.1 مليون دولار لأصحاب الأعمال الصغيرة للحصول على دعم مجاني للصحة العقلية والاستشارات المالية









هل أعجبكم المقال؟ استمعوا لبرنامج "أستراليا اليوم" من الاثنين إلى الجمعة من الساعة الثالثة بعد الظهر إلى السادسة مساءً بتوقيت الساحل الشرقي لأستراليا عبر الراديو الرقمي وتطبيق Radio SBS المتاح مجاناً على أبل و أندرويد.



