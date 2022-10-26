من كواليس البرلمان الأسترالي: كيف "طُبخت" الميزانية الفدرالية على مائدة من الجبن والبيتزا
ناصيف خوري من أس بي أس عربي24 أمام البرلمان أثناء تغطيته للميزانية الفدرالية. Source: SBS
نشر في: 26/10/2022 1:33pm, آخر تحديث: 26/10/2022 1:42pm
By Petra Taok, Saleem Al-Fahad, Nassif Khoury
المصدر: SBS
الميزانية الأولى لحكومة ألبانيزي أخذت نصيبها من التحليلات والتعليقات والمديح والانتقاد. الزميل ناصيف خوري من أس بي أس عربي24 تابع يوم الميزانية الطويل من داخل جدران البرلمان وعاد بانطباعات من قلب الحدث عن كواليس الميزانية. ماذا جرى في المطبخ السياسي الأسترالي وما حكاية الجبن والبيتزا والمعجنات؟ تابعوا الحكاية من البداية في مقابلة خاصة مع ناصيف خوري في الرابط الصوتي المرفق بالصورة أعلاه.
نشر في: 26/10/2022 1:33pm, آخر تحديث: 26/10/2022 1:42pm
By Petra Taok, Saleem Al-Fahad, Nassif Khoury
المصدر: SBS
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