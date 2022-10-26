SBS Arabic24

من كواليس البرلمان الأسترالي: كيف "طُبخت" الميزانية الفدرالية على مائدة من الجبن والبيتزا

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ناصيف خوري من أس بي أس عربي24 أمام البرلمان أثناء تغطيته للميزانية الفدرالية. Source: SBS

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نشر في: 26/10/2022 1:33pm, آخر تحديث: 26/10/2022 1:42pm
By Petra Taok, Saleem Al-Fahad, Nassif Khoury
المصدر: SBS

الميزانية الأولى لحكومة ألبانيزي أخذت نصيبها من التحليلات والتعليقات والمديح والانتقاد. الزميل ناصيف خوري من أس بي أس عربي24 تابع يوم الميزانية الطويل من داخل جدران البرلمان وعاد بانطباعات من قلب الحدث عن كواليس الميزانية. ماذا جرى في المطبخ السياسي الأسترالي وما حكاية الجبن والبيتزا والمعجنات؟ تابعوا الحكاية من البداية في مقابلة خاصة مع ناصيف خوري في الرابط الصوتي المرفق بالصورة أعلاه.

نشر في: 26/10/2022 1:33pm, آخر تحديث: 26/10/2022 1:42pm
By Petra Taok, Saleem Al-Fahad, Nassif Khoury
المصدر: SBS

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