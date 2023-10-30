محلل أكاديمي: ضرب من الخيال ان تتخلى الدول العظمى عن ترسانتها الحربية

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Academic Dr. Abe Qadan

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قال الأكاديمي الدكتور ابراهيم قعدان العضو المؤسس لمجموعة السلام في سيدني انه ضرب من الخيال ان تتخلى الدول العظمى عن ترسانة الأسلحة التي تملكها. معرباً عن عدم اعتقاده الوصول إلى عالم خالٍ من الأسلحة.

يصادف اليوم الثلاثين من تشرين الأول أكتوبر من كل عام اليوم الدولي لزع السلاح International Day for Disarmament وتحتفل الأمم المتحدة بهذا اليوم بهدف تعزيز الوعي وتحسين الفهم بقضايا نزع السلاح وأهميتها الشاملة.

ويأتي هذا اليوم ضمن أسبوع نزع السلاح الذي يبدأ في الرابع والعشرين من شهر تشرين الأول أكتوبر ويوافق الذكرى السنوية لتأسيس الأمم المتحدة. وجاءت الدعوة إلى الاحتفال السنوي بهذه المناسبة لأول مرة في الوثيقة الختامية لدورة الجمعية العامة الاستثنائية بشأن نزع السلاح التي عقدت في عام 1978.

وذكر الأكاديمي الدكتور ابراهيم قعدان العضو المؤسس لمجموعة السلام في سيدني انه ضرب من الخيال ان تتخلى الدول العظمى عن ترسانة الأسلحة التي تملكها. معرباً عن عدم اعتقاده الوصول إلى عالم خالٍ من الأسلحة. 

وأضاف لبرنامج أستراليا اليوم أن "الدول العظمى تستخدم جماعات مسلحة من الصعب السيطرة عليها. تعزودهم بالمال والسلاح وتستخدمهم في الحروب والصراعات."

المزيد في التدوين الصوتي اعلاه مع الأكاديمي الدكتور ابراهيم قعدان العضو المؤسس لمجموعة السلام في سيدني

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