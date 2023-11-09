كل ما تحتاج معرفته عن التأشيرة الذهبية لأستراليا

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في حلقة بودكاست "طريق الهجرة" لهذا الأسبوع، تحدث وكيل الهجرة دكتور طلعت أبو زيد عن تفاصيل تأشيرة المستثمر المسماة بالتأشيرة الذهبية من فئة 891 والتي تخول لحاملها الكثير من المزايا كما تحدث الدكتور أبة زيد عن شروطها وعن بعض الأخطاء الشائعة التي تحول دون حصول حاملها على الإقامة الدائمة. فمتى يصبح حامل هذه التأشيرة مؤهلاً للحصول على الجنسية الأسترالية؟ الإجابة على هذا السؤال وتساؤلات أخرى في التدوينة الصوتية أعلاه

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