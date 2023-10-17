"نقاط في رصيده الانتخابي": قراءة في تعاطي الرئيس الأمريكي مع الصراع في غزة

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FILE - President Joe Biden meets with Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu in New York, Wednesday, Sept. 20, 2023. (AP Photo/Susan Walsh, File) Source: AP / Susan Walsh/AP

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كان من المقرر ان يزور بايدن كولورادو لكنه قرر في اللحظة الأخيرة البقاء في البيت الأبيض لعقد هذه اللقاءات وسط تزايد المخاوف من احتمال توسع النزاع الى حرب أشمل في الشرق الأوسط.

أكد البيت الأبيض أن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو دعا بايدن لزيارة اسرائيل بعد هجوم حماس في 7 تشرين الأول/اكتوبر الذي أسفر عن أكثر من 1400 قتيل، لكنه قال انه ليس هناك خطة للسفر بعد.

توقيت أي زيارة سيكون بالغ الحساسية مع استعداد اسرائيل لعملية برية في قطاع غزة بعد ضربات وغارات جوية أوقعت 2750 قتيلا على الأقل.

وقال البيت الأبيض إن بايدن ونائبة الرئيس كامالا هاريس "أبلغا من قبل فريق الأمن القومي بآخر التطورات بعد هجوم حماس البغيض في اسرائيل والنزاع الناتج منه في غزة".

وأضاف أن الإحاطة قادها مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية بيل بيرنز ومديرة الاستخبارات الوطنية أفريل هينز ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان وانضم اليها مدير مكتب بايدن، جيف زاينتس ونشر صورة للاجتماع في المكتب البيضاوي على وسائل التواصل الاجتماعي.

يأتي ذلك فيما ذكرت عدة وسائل إعلامية أميركية بينها "أكسيوس" و"سي إن إن" أن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين يناقشون احتمال سفر بايدن إلى إسرائيل هذا الأسبوع.

نقرأ مع الكاتب والمحلل السياسي في واشنطن، طارق الشامي، أبرز معطيات الموقف الأمريكي إزاء التطورات المتسارعة في الشرق الأوسط ونتحدث أيضاً عن الداخل الأمريكي وكيفية تأثره بما يحدث هناك.

استمعوا إلى المقابلة كاملة في التسجيل الصوتي المرفق بالصورة أعلاه.

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