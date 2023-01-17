نصائح لتجنب الوقوع في فخ المحتالين على الانترنت: "عمليات نصب تستدرج مستخدمي الانترنت وتسرق أموالهم"

النقاط الرئيسية تحذيرات للناس حول خطة احتيال على الانترنت من خلال شبكات البيع والشراء

هناك مشترون مزيفون يستخدمون هذه الوسيلة لسرقة المال من البائعين

تقول مفوضية حماية المستهلك إن هناك طرق عديدة لحماية نفسك

صدرت تحذيرات لمواجهة خطط احتيال جديدة يتم تداولها من خلال مواقع الكترونية لبيع وشراء أغراض من خلال أماكن مثل Marketplace على فيسبوك وGumtree باستخدام آلية تدعى PayID.





في عام 2022 تم الإبلاغ عن 10 آلاف عملية احتيال، وخسارة أكثر من ثمانية ملايين دولار في أستراليا وحدها.





وتم الإبلاغ عن أشخاص يطلبون من البائع أن يستخدم PayID لإيقاعه بهذا الفخ على منصات البيع والشراء على وسائل التواصل الاجتماعي، وعلى منصات مثل Gumtree.



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وفي حديث مع SBS Arabic24 شرح الخبير في التكنولوجيا إيهاب هادي كيفية عمل هذه الحيل.





وقال: "خاصية PayID هي خاصية أوجدتها المصارف لتسهيل الدفع وتعتمد على معلومات خاصة كرقم الهاتف مثلا، وهي بالأصل خاصية جيدة، لكن هناك محتالون يخبرون البائع أنهم غير قادرين على الالتقاء به شخصيًا وبدلاً من ذلك، سيقابلهم قريب أو صديق لهم. لكن بنفس الوقت يطلبون من البائع ملء معلومات وإرسال أموال، ويعدونه بأن المال الإضافي سيعاد له".





"ويكون على البائع أولاً تحويل الأموال لزيادة حد PayID الخاص به حتى يتمكن من استلام الدفعة.على أن تعاد إليه".





"وبدلاً من ذلك، يكون البائع قد خُدع ويكون قد حوّل من ماله للمحتالين."



وظائف مزيفة تعد بجني الأموال بسرعة

على صعيد آخر، حذرت المفوضية الأسترالية للمستهلكين والمنافسة ACCC الباحثين عن وظائف لضرورة حماية معلوماتهم الشخصية عند التقدم للوظائف والحذر من عروض العمل المقدمة من خلال منصات وسائل التواصل الاجتماعي أو خدمات المراسلة مثل Whatsapp. وكشفت المفوضية أن الاستراليين خسروا أكثر من 8.7 مليون دولار لعمليات احتيال تعد بتأمين عمل يدر الكثير من المال.





وحذرت المفوضية من عروض عمل تحصل من خلال خدمات المراسلة مثل واتساب أو Signal أو Telegram.





وذكرت المفوضية على موقعها الالكتروني أنها تلقت أكثر من 3،194 تقريرًا عن عمليات احتيال وظيفية من خلال Scamwatch وهي المنصة التابعة لمفوضية حماية المستهلك في العام الماضي ، وتم إغراء العديد من الضحايا بوعدهم بجني الأموال بسرعة.



كيف يمكنك أن تحمي نفسك من عمليات الاحتيال الالكترونية؟

تقول مفوضية حماية المستهلك والمنافسة ACCC إن أهم شيء بالنسبة لتجنب هذه الخدع هو إبقاء التواصل وإجراء الصفقات عبر منصات آمنة.





يطلب المحتالون عادةً طرقا للدفع مثل بطاقات الهدايا المحملة مسبقًا والتحويلات المصرفية أو الدولية، أو بالعملات المشفرة ، مما يجعل استرداد الأموال أكثر صعوبة.





وتنصح ACCC باستخدام وسائل مثل PayPal أو بطاقات الائتمان.





تحذر ACCC أيضًا من الأسعار المنخفضة جدًا ، وغالبًا ما تكون أقل بكثير من أغراض مماثلة أو متطابقة على مواقع انترنت أخرى.





قال متحدث باسم المفوضية: "تمهل وفكر فيما إذا كانت عملية البيع جيدة جدًا لدرجة يصعب تصديقها".



ماذا تفعل إذا وقعت ضحية لعملية احتيال على الانترنت؟

تنصح مفوضية حماية المستهلك بالاتصال مع البنك الذي تتعامل معه بأقرب وقت ممكن، اذا ظننت انك وقعت ضحية لعملية احتيال.





وتنصح أيضا بالاتصال بالمنصة التي تم خداعك من خلالها واعلامها بالظروف المحيطة بالعملية.





"أخبر عائلتك وأصدقاءك فلربما استطاعوا مساعدتك، وحمايتهم أيضا من تجارب مشابهة".





وعلى صعيد آخر، حذرت مفوضية حماية المستهلك الأسترالية من عمليات احتيال أخرى تعرف بالمخطط الهرمي.





وفقًا للمفوضية الأسترالية للمنافسة والمستهلكين (ACCC) ، خسر الأستراليون حوالي نصف مليون دولار بسبب عمليات الاحتيال ذات المخطط الهرمي أو ما يعرف ب pyramid scheme في عام 2020. أما في عام 2021 فقد خسر الأستراليون مبلغا مذهلا وصل إلى مليون و600 ألف دولار بسبب هذه الطرق.



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ما هو مخطط الهرم؟

المخطط الهرمي هو مخطط غير قانوني لكسب المال يربح أمواله من خلال تجنيد الأشخاص بدلاً من بيع أي منتجات أو خدمات ملموسة.





عادة ما يتم تجنيد الأعضاء عبر الكلام الشفهي من خلال الأصدقاء أو العائلة ويطلب منهم دفع رسوم اشتراك و / أو رسوم شهرية للانضمام. لاستعادة هذه الأموال ، يتم وعد الأعضاء الجدد بأن يتم الدفع لهم إذا قاموا بتجنيد المزيد من الأعضاء في المخطط. ببساطة ، تعتمد المخططات الهرمية كليًا على تجنيد الآخرين لكسب المال. ولكن لكي يكسب كل فرد في المخطط أي أموال بالفعل ، يجب أن يكون هناك عدد لا نهائي من الأعضاء الجدد. في الواقع ، تقول ACCC إن عدد الأشخاص المستعدين للانضمام إلى المخطط (وبالتالي مبلغ المال الذي يتم جنيه) سوف ينضب بسرعة كبيرة.



كيفية اكتشاف مخطط الهرم؟

وفقًا لـ ACCC ، إليك بعض العلامات التحذيرية الكلاسيكية للمخططات الهرمية التي يجب الانتباه إليها:



تُعرض عليك فرصة للانضمام إلى مجموعة أو مخطط أو برنامج أو فريق حيث تحتاج إلى تجنيد أعضاء جدد لكسب المال

يتضمن المخطط تقديم سلع أو خدمات ذات قيمة قليلة أو مشكوك فيها والتي تخدم فقط للترويج للمخطط ، مثل أوراق المعلومات

هناك تكاليف كبيرة تدفع مسبقا، و

المروج يدعي ادعاءات مثل "هذا ليس مخطط هرمي"

المشكلة أن النصابين دائمآ ما يختارون ضحاياهم من ابناء الجاليات المهاجرة

ويقول الخبير في التكنولوجيا إيهاب هادي إنه وبعد "زيادة اعداد رسائل الهاتف النصية و أتصالات النصب خلال السنتين الماضيتين، صرت الاحظ في الأشهر الأخيرة عودة و ازدياد ظاهرة النصب و الأحتيال من خلال شبكات ال"أستثمار" و ال"تسويق" الهرمي (Pyramid Scheme)، و التي هي حيلة من اقدم حيل النصب في العالم و لها في كل دولة نصاب (او أكثر) معروف تاريخيآ في تلك الدولة".





"والمشكلة أن النصابين دائمآ ما يختارون ضحاياهم من ابناء الجاليات المهاجرة لظروفهم الصعبة و قلة خياراتهم و قلة خبرتهم و سهولة اكتساب ثقتهم عن طريق اغرائهم بالكلام المنمق و ملابس و مظهر رجال (و نساء) الأعمال و اماكن الأجتماعات و ال"مؤتمرات" التي تقام في قاعات راقية".





وأضاف: شبكات ال"استثمار" او ال"تسويق" الهرمي هي نصب بنسبة 100%. و هي ممنوعة و غير قانونية في اغلب البلدان و من ضمنها أستراليا. وحتى اذا جلستم لتحسبوها رياضيآ فستجدون بسهولة انه من المستحيل تحصيل ارباح منها في المستقبل. الرابح الوحيد هو النصاب الجالس على قمة الهرم والذي سيهرب بأموالكم بعد نهبكم و توريطكم مع الأخرين".



مواقع الكترونية حكومية لتقديم الشكاوى والحصول على المساعدة

وتنصح المفوضية بعدم دفع المزيد من الأموال وتحذير الأهل والأصدقاء إذا وقعت ضحية لهذه المخططات. وتدرج المفوضية أماكن معينة للحصول على المساعدة من خلال الموقع الالكتروني التابع لها.



استمعوا إلى اللقاء مع إيهاب هادي في المدونة الصوتية في أعلى الصفحة.

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