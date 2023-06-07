تحت المجهر: دراسة تؤكد ان الأطفال الذكور هم أكثر تحدثاً وأسرع نطقاً من البنات

Key Points
- دراسة تؤكد ان الأطفال الأولاد هم أكثر تحدثاً وأسرع نطقاً من البنات
- تنفي الدراسة الطبية الحديثة الاعتقاد السائد بان الأطفال البنات هم أكثر كلاماً وأسرع نطقاً من الأطفال الأولاد
- تقول الدراسة ان الأطفال الأولاد هم أكثر تحدثاً من البنات خلال 16 شهراً من الولادة
في حلقة اليوم من بودكاست تحت المجهر، تتحدث منال العاني مع طبيب الطوارئ في فيكتوريا الدكتور مثنى الكعبي عن دراسة تؤكد ان الأطفال الأولاد هم أكثر تحدثاً من البنات خلال 16 شهراً من الولادة.
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تنفي الدراسة الطبية الحديثة الاعتقاد السائد بان الأطفال البنات هم أكثر كلاماً وأسرع نطقاً من الأطفال الأولاد، وتقول ان الأطفال الأولاد هم أكثر تحدثاً من البنات خلال 16 شهراً من الولادة.
تتحدث الدراسة عن قدرة الأطفال على الكلام. وقال طبيب الطوارئ في فيكتوريا الدكتور مثنى الكعبي إن "الدراسة شملت تقريبا ستة الاف طفل هذه الدراسة تضمنت تسجيل اصواتهم لمدة 450 ألف ساعة بشكل متواصل من خلال اجهزة تسجيل."
وأضاف الدكتور الكعبي، لبرنامج أستراليا اليوم، أن "الهدف من هذه الدراسة هو قياس قدرة الطفل على الكلام وشملت الاطفال بعمر أقل من سنتين وبالتحديد عمر 16 شهراً من الولادة. وهذا العمر هو بداية قدرة الأطفال على النطق ببعض الكلمات والاحرف. وبعد ذلك وبالتدريج يبدأ الطفل بصياغة بعض العبارات مثل با دا."
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ويقول الاعتقال السائد ان الاطفال البنات هم الاكثر تحدثا وثرثرة من الذكور لكن هذه الدراسة نفت هذا الاعتقاد.
وأكدت الدراسة ان الاطفال الذكور هم اكثر تحدثا وأسرع نطقاً بعبارات بسيطة لغاية عمر ستة عشر شهرا. وبعد هذا العمر تبدأ الاناث بمواكبة الذكور على النطق.
وذكر طبيب الطوارئ في فيكتوريا الدكتور مثنى الكعبي "نحن بانتظار النتائج الأخرى من بعد عمر 16 شهراً." مشيراً إلى ان الدراسة اعتمدت على نظريات معينة. وأظهرت النتائج بالتحديد ان الاطفال الذكور يتكلون بنسبة 10% أكثر من الاثات."
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