"الاسلام لا يجيز العنف ضد النساء": مبادرة من مجلس الائمة في فيكتوريا لمكافحة العنف العائلي

abandoned wives

Credit: Public Domain

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يستعد مجلس الائمة في ولاية فكتوريا لاطلاق النسخة العربية من فيديو بعنوان Change The Story لمكافحة العتف الاسري

يقول الشيخ مصطفى السراقبي المدير العام لمجلس الائمة في ولاية فكتوريا ان هذه المبادرة تهدف الى تصحيح المفاهيم المغلوطة التي ينسبها البعض للدين الاسلامي وتبرر بنظرهم العنف ضد النساء .واضاف الشيخ السراقبي ان الشريعة الاسلامية تتوافق مع القوانين الاسترالية التي تمنع العنف ضد النساء "الاسلام لا يجيز العنف ضد النساء ولكن هناك من يحمل مفاهيم مغلوطة يجب تصحيحها"
Domestic Violence, victim, Help in Australia

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