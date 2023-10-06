"الاسلام لا يجيز العنف ضد النساء": مبادرة من مجلس الائمة في فيكتوريا لمكافحة العنف العائلي

يقول الشيخ مصطفى السراقبي المدير العام لمجلس الائمة في ولاية فكتوريا ان هذه المبادرة تهدف الى تصحيح المفاهيم المغلوطة التي ينسبها البعض للدين الاسلامي وتبرر بنظرهم العنف ضد النساء .واضاف الشيخ السراقبي ان الشريعة الاسلامية تتوافق مع القوانين الاسترالية التي تمنع العنف ضد النساء "الاسلام لا يجيز العنف ضد النساء ولكن هناك من يحمل مفاهيم مغلوطة يجب تصحيحها"



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