الاغاثة الاسلامية تطلق حملة عالمية ب20 مليون دولار لدعم ضحايا زلزال المغرب وفيضانات ليبيا

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هيئة الاغاثة الاسلامية تطلق حملة عالمية ب20 مليون دولار لدعم ضحايا زلزال المغرب وفيضانات ليبيا Source: EPA / MOHAMED MESSARA/EPA

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تعهدت الهيئة الدولية بتقديم المساعدات الانسانية لتغطية الاحتياجات العاجلة لضحايا زلزال المغرب والمساهمة في جهود الاعمار واعادة التأهيل للمجتمعات المتضررة. وسيقدم فرع الهيئة في استراليا 500 الف دولار لصالح هذه الحملة التي ستكلف 20 مليون دولار

صرح الرئيس التنفيذي لفرع الهيئة في استراليا Islamic Relief Australia السيد سمير بن قاضي بأن اكثر من اربعة عقود من العمل الاغاثي مكنت الهيئة من ان تكون من اوائل المتواجدين على الارض لمد يد المساعدة "عملنا لسنوات من اجل توثيق علاقتنا مع الشركاء المحليين وهذا الامر ساعد الاغاثة على تقديم المساعدة منذ اللحظات الاولى من وقوع الكوارث الطبيعية. واضاف بن قاضي ان الهيئة تعتمد على احتياطي التمويل الذي تملكه حتى لا تضيع الوقت في انتظار التبرعات "نحن نقدم المساعدة اولا ثم ندعو الناس للتبرع بعد ذلك"
Libya Flooding
A general view of the flooded city of Derna, Libya, is seen Wednesday, Sept. 13, 2023. The rainwater that gushed down Derna's mountainside and into the city has killed thousands and left thousands more missing, washing entire neighborhoods out to sea. AP Photo/Muhammad J. Elalwany) Source: AP / Muhammad J. Elalwany/AP
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