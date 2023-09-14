الاغاثة الاسلامية تطلق حملة عالمية ب20 مليون دولار لدعم ضحايا زلزال المغرب وفيضانات ليبيا

صرح الرئيس التنفيذي لفرع الهيئة في استراليا Islamic Relief Australia السيد سمير بن قاضي بأن اكثر من اربعة عقود من العمل الاغاثي مكنت الهيئة من ان تكون من اوائل المتواجدين على الارض لمد يد المساعدة "عملنا لسنوات من اجل توثيق علاقتنا مع الشركاء المحليين وهذا الامر ساعد الاغاثة على تقديم المساعدة منذ اللحظات الاولى من وقوع الكوارث الطبيعية. واضاف بن قاضي ان الهيئة تعتمد على احتياطي التمويل الذي تملكه حتى لا تضيع الوقت في انتظار التبرعات "نحن نقدم المساعدة اولا ثم ندعو الناس للتبرع بعد ذلك"



A general view of the flooded city of Derna, Libya, is seen Wednesday, Sept. 13, 2023. The rainwater that gushed down Derna's mountainside and into the city has killed thousands and left thousands more missing, washing entire neighborhoods out to sea. AP Photo/Muhammad J. Elalwany) Source: AP / Muhammad J. Elalwany/AP استمعوا لبرنامج "أستراليا اليوم" من الاثنين إلى الجمعة من الساعة الثالثة بعد الظهر إلى السادسة مساءً بتوقيت الساحل الشرقي لأستراليا عبر الراديو الرقمي وتطبيق Radio SBS المتاح مجاناً على أبل و أندرويد.



