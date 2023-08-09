"الدنيا ربيع والجو بديع" هل ينتعش سوق العقارات في استراليا مع تحسن الطقس في الاشهر المقبلة؟

يقول الوكيل العقاري تشاد عربيد انه وبعد توقفين متتاليين لسعر الفائدة ، مع الاحتفاظ بالمعدلات عند 4.10 في المائة لشهر أغسطس ، سيوفر موسم البيع الربيعي القادم بالتأكيد مجموعة من الظروف المثيرة للاهتمام للبائعين والمشترين على حد سواء.



Woman With Son in a Home Grown Garden Credit: sanjeri/Getty Images

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