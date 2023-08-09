"الدنيا ربيع والجو بديع" هل ينتعش سوق العقارات في استراليا مع تحسن الطقس في الاشهر المقبلة؟

Home-buying can be challenging, but it comes much easier if you have a plan and a clear path forward.

Family with two boys (4 and 6 years) standing in front of house with FOR SALE sign in front yard. Focus on sign. Source: Getty / Getty Images

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مع قرب انتهاء أشهر الشتاء في استراليا ، يترقب الكثيرون اداء سوق العقارات في فصل الربيع القادم - وهي فترة مزدحمة تقليديًا لقطاع العقارات . فلمدة عقد قبل وباء كورونا وفبحسب مؤسسة الابحاث العقارية CoreLogic ، كان هناك ارتفاع بنسبة 21 ٪ في عدد المنازل الجديدة المعروضة للبيع على الصعيد الوطني مقارنة في الربيع مقابل الشتاء.

يقول الوكيل العقاري تشاد عربيد انه وبعد توقفين متتاليين لسعر الفائدة ، مع الاحتفاظ بالمعدلات عند 4.10 في المائة لشهر أغسطس ، سيوفر موسم البيع الربيعي القادم بالتأكيد مجموعة من الظروف المثيرة للاهتمام للبائعين والمشترين على حد سواء.
Woman With Son in a Home Grown Garden
Woman With Son in a Home Grown Garden Credit: sanjeri/Getty Images

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