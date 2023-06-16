"التحرش الجنسي كان ولا يزال موجودا ويجب وضع حد له من البداية": لماذا يتكرر هذا السلوك في البرلمان الأسترالي؟

Key Points لم يكد ينعقد البرلمان في دورته الحالية حتى دخل في عاصفة واتهامات بالتحرش الجنسي

دعا زعيم حزب الأحرار بيتر داتون السناتور دايفيد فان للاستقالة بعد ادعاءات جديدة بحقه ادعت أنه تحرش بشخص ثالث بعدما استبعده من غرفة الحزب في البرلمان

السناتور دايفيد فان ينفي بشدة مزاعم تحرشه بزميلات له في البرلمان نفيا قاطعا

دعا زعيم حزب الأحرار بيتر داتون السناتور دايفيد فان للاستقالة بعد ادعاءات جديدة بحقه ادعت أنه تحرش بشخص ثالث. جاء هذا بعدما استبعده داتون من غرفة الحزب في البرلمان.





وقال داتون إنه علم بادعاءات من شخص ثالث – لم يسمه – بالإضافة الى الادعاءات التي ساقتها السناتور المستقلة ليديا ثورب، والسناتور السابقة في حزب الاحرار أماندا ستوكر.





وقد أثارت السناتور السابقة أماندا ستوكر أمس ادعاءاتها الخاصة بأن السناتور "فان" لمسها بشكل غير لائق في حفلة - وهو أمر قالت إنها تعاملت معه داخليًا في ذلك الوقت ، لكنها شعرت بأنها مضطرة إلى لفت انتباه السيد داتون له، بعد أن تحدث السناتور ثورب في مجلس الشيوخ.





قالت السيدة ستوكر إنها أثارت الأمر مع السناتور فان في اليوم التالي ، وأنه اعتذر وأخبرها أن ذلك لن يحدث مرة أخرى





غير أن السناتور "فان" قال لوسائل اعلام نيوزكورب إنه لا يمكنه تذكر ما حدث عن الحادث المزعوم ، ولم يكن ليفعل شيئًا كهذا على الإطلاق".



التحرش الجنسي كان ولا يزال موجودا وهو ظاهرة لعدم المساواة بين الجنسين

دلال الحاج سمايلي Credit: Well Spring for women وفي حديث مع SBS Arabic24 قالت الدكتورة دلال الحاج سمايلي إن "التحرش الجنسي كان ولا يزال موجودا لكننا أصبحنا نسمع عنه أكثر، وهو - كما العنف المنزلي- نتيجة لاعتبار المرأة أدنى من الرجل في مجتمع ذكوري، وعدم المساواة بين الجنسين".





وقالت سمايلي: "من الصعب أحيانا الإبلاغ عن هذا السلوك، لكن يجب أن يتم العمل على إيقافه عند أول إشارة بأن السلوك من الشخص المقابل ليس مقبولا ولا مرحبا به لكي لا تتفاقم الأمور".



وفي حديث له اليوم قال زعيم المعارضة بيتر داتون إنه وعلى ضوء هذه الادعاءات الجديدة قرر طرد السناتور "فان" من غرفة الحزب، وقال : "هذه مشكلة في أي مكان عمل وأعتقد أن أي رئيس سيكون مقصرا في عدم التصرف بناء على ما ورده من معلومات."





وشدد السيد داتون على أن قراره "ليس اقرارا بصحة الادعاءات" وقال وإنه أحال الأمور إلى سلطة مكان العمل المستقلة في البرلمان (PWSS) للتحقيق فيها.





وكانت هذه الهيئة قد أنشئت بعد مراجعة لكيفية استجابة البرلمان للحوادث الخطيرة في مكان العمل.





على الرغم من أن هذا التحقيق لا يزال جاريًا ، إلا أن السيد داتون قال في وقت لاحق من صباح هذا اليوم لـ Nine Radio أنه تحدث إلى فرع فيكتوريا لحزب الاحرار حول ما إذا كان السناتور فان سيبقى في البرلمان.



من مصلحة الجميع أن يستقيل من البرلمان وآمل أن يتمكن من القيام بذلك عاجلاً وليس آجلاً

قال السيد داتون: "عضوية الحزب هي قضية يتعين على الحزب حلها [لكن] أعتقد أنه من مصلحة الجميع أن يستقيل من البرلمان ، وآمل أن يتمكن من القيام بذلك عاجلاً وليس آجلاً".



ذهلت من أن سمعتي الطيبة يمكن أن تتعرض للهجوم الوحشي دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة أو المساءلة

من جهته نفى السناتور "فان" هذه الادعاءات بشدة، ودعا إلى تحقيق بما أسماه الادعاءات غير المعقولة ضده. كما وقال أمس إنه لا يعتقد أن قرار السيد داتون بطرده من غرفة الحزب كان عادلاً ، وفي بيان إلى ABC قال إنه لن يقدم أي تعليق عام آخر حتى اكتمال التحقيق.





وقال السناتور فان: "لقد حطمت تمامًا بسبب أحداث الأيام الماضية وذهلت من أن سمعتي الطيبة يمكن أن تتعرض للهجوم الوحشي دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة أو المساءلة".



وكانت السناتور ثورب استخدمت مجلس الشيوخ يوم أمس لوصف التجارب المزعومة في الأشهر الأولى لها في البرلمان ، بما في ذلك ملاحقتها وحشرها في ممرات الدرج ، والخوف من مغادرة مكتبها ، وتتبعها بقوة ، ورمي عبارات غير لائقة، ولمسها بشكل غير لائق من قبل رجال.





ولم تذكر اسم أي شخص في تلك التعليقات.





وفي حديث لراديو ABC هذا الصباح ، قالت السناتور ثورب إن ا الساعات الثماني والأربعين الماضية كانت "مروعة".





وأضافت: "لقد تم استجوابي والتشكيك بما قلت. لقد تمت شيطنتي في ذلك اليوم من قبل الجميع".





و تساءلت: " لماذا لا تتحدث النساء علنًا. تتساءل لماذا يتم إسكاتنا. بسبب هذا النوع من السلوك".





من جهتها قالت السناتورلاريسا ووترز إن هذا الأسبوع في البرلمان يشعرك وكأن النقاش حول سلامة المرأة في مكان العمل "عاد إلى المربع الأول".





للحصول على استشارة ومساعدة في حالات التحرش الجنسي يمكنكم التواصل مع هيئة الشريط الأبيض على موقعها الالكتروني أو عبر الاتصال بالرقم 1800737732

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