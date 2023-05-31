"علينا إيجاد ما هو مشترك": ماذا تعلمت مهاجرة عربية من خبرة الحياة في المناطق الإقليمية؟

عاشت نورا جونز ، 92 سنة ، حياتها كلها في نيو ساوث ويلز الإقليمية. عندما التقت بعبير فتحي ، كانت المرة الأولى التي تلتقي فيها بشخص مسلم.





تقول عبير ضاحكة: "في البداية سألتني لماذا أغطي رأسي. لقد اعتقدت أنني مصابة بمرض ما".





"شرحت لها الأهمية الدينية للحجاب بالنسبة لبعض النساء المسلمات ، ومنذ ذلك الحين أظهرت الكثير من الاحترام".





تشرح قائلة: "الآن ، عندما تقرع باب منزلي مع ابنها ، تطلب منه الانتظار في الخارج حتى أرتدي حجابي".



عندما عُرض على زوج عبير، وهو طبيب في قسم الطواريء، وظيفة في منطقة إقليمية في عام 2018 لم تتردد كثيرًا.





تشرح عبير: "كان لدي خيار البقاء في سيدني مع أطفالي، لكنني اخترت الذهاب معه".





"أردت أن أرى أستراليا بأكملها".





"المدن الكبرى متشابهة في جميع أنحاء العالم. كنت أرغب في تجربة نمط الحياة في المناطق الإقليمية ".



على الرغم من شعورها ببعض القلق ، حزمت عبير حقائبها وابتعدت مسافة 800 كيلومتر عن المكان الذي كانت تعيش فيه منذ تسع سنوات.





"في بورك ، كنا نحن العائلة المسلمة الوحيدة مع شخصين مسلمين آخرين على تأشيرات إقليمية."





"كان الجميع مرحبين بنا ونظم مجلس البلدة حفلة للقادمين الجدد ، الذين كنا نحن في الأساس".





"كان لهذا تأثير إيجابي للغاية علينا."





ومع ذلك ، بعد فترة وجيزة من هذه الخطوة ، حدث شيء غير متوقع.





هاجم متطرف يميني أسترالي المصلين في مسجدين في كرايستشيرش بنيوزيلندا ، مما أسفر عن مقتل حوالي 50 شخصًا.





تقول عبير: "طرقت الشرطة بابي وأكدوا لي أنني في أمان وأنهم موجودون هناك من أجلي".





"أعطوني أرقام هواتفهم المحمولة وطلبوا مني الاتصال بهم إذا واجهت أي تمييز أو إذا كنت خائفة من الخروج بمفردي".



Abeer Fatthy and Nora Jones Credit: Supplied by Abeer Fatthy شجعت إيماءة الدعم عبير على أن تكون أكثر اجتماعية وأن تتفاعل أكثر مع المجتمع.





"انضممت إلى نادي الروتاري، وتطوعت في المجلس المحلي مستخدمة خلفيتي في دراسة الهندسة للمساعدة قدر الإمكان."





فوجئ الناس قليلاً برؤية امرأة مسلمة نشطة في المجتمع. كانت هناك توقعات بأنني سأبقى في المنزل ".





عندما حان وقت رحيل عائلة عبير من بورك ، ودعهم سكان البلدة بكثير من الحب.





"لقد أقاموا حفل وداع كبير لنا وحضره الجميع ، بما في ذلك مدير المدرسة ورئيس البلدية".





"كان هناك ما لا يقل عن 50 عائلة."





اضطرت الأسرة المكونة من خمسة أفراد إلى الانتقال مرة أخرى بسبب عمل الزوج، ولكن هذه المرة إلى تينترفيلد في نيو ساوث ويلز.





تينترفيلد التي تقع على بعد ثلاث ساعات من بريزبان في كوينزلاند تمتلك تركيبة ديموغرافية مختلفة عن بورك، لكن عائلة عبير كانت العائلة المسلمة الوحيدة في المدينة مرة أخرى.





"جارتي البالغة من العمر 65 عامًا وجارتي الأخرى البالغة من العمر 92 عامًا لم يلتقيا أبدًا بشخص مسلم في حياتيهما".





"لم يتوقع سكان البلدة منا كمسلمين أن نكون منفتحين وأن نتفاعل مع أشخاص من خلفيات مختلفة."



Abeer Fatthy with her friends Jenna and Andrea in Tenterfield Credit: Supplied by Abeer Fatthy لا ترى عبير كونها المرأة المسلمة الوحيدة في البلدة كتحدٍ.





تقول: "إنه مجرد اختلاف ، وهناك الكثير من الأمور المشتركة التي يمكننا البناء عليها".





عبير التي تستمتع بنمط الحياة الريفية أقامت روابط قوية مع جيرانها.





تشرح قائلة: "نحن الآن أشبه بالعائلة".





"إذا وجدت ثعبانًا في الفناء الخلفي لمنزلي أو إذا أردت أن يأخذ أحدهم أطفالي من المدرسة ، أتصل بأحد جيراني وأطلب المساعدة. لم يكن الأمر كذلك في سيدني ".





عبير وهي أم لثلاثة أطفال تربطها صداقة وثيقة مع جارتها نورا جونز البالغة من العمر 92 عامًا.





"الثلاثاء هو يومنا كل أسبوع. نخرج لتناول الإفطار ثم نذهب إلى السينما معًا ".





وتضيف: "هناك الكثير من الأشياء المشتركة بيننا ، من الأمومة إلى آخر الأخبار في البلدة".





"الأمر متروك لنا لإيجاد تلك القواسم المشتركة."





خبرة عبير في الحياة في المناطق الإقليمية علمتها الكثير من الدروس القيمة.





"إنه قرار الشخص أن يعزل نفسه ويشعر أنه مختلف أو أن ينخرط في المجتمع."





"لم أكن أريد أن يكبر أطفالي في مجتمع مغلق. أردت منهم أن يتفاعلوا مع أشخاص من جميع الخلفيات وأن يكونوا جزءًا من المجتمع الأكبر ".





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