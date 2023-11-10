الجنسية الإيطالية تنقذ حياة رضيعة بريطانية من الموت..كيف؟

أعلنت الحكومة الإيطالية عن منح جنسيتها لرضيعة من بريطانيا تعاني من مرض خطير حسبما أفادت وكالة «رويترز» .





وتعاني إندي غريغوري، البالغة من العمر 8 أشهر، من مرض المتقدرات (الميتوكوندريا) النادر، ما يعني أن خلاياها لا تولد ما يكفي من الطاقة.





ويقول مستشفى في نوتنغهام بوسط إنجلترا والذي كان مشرفا على علاج حالتها، إنه لا جدوى من الاستمرار في علاجها.





فما هي القصة ولماذا تدخلت الحكومة الإيطالية لإنقاذ حياتها؟





تحدثت بترا طوق الهندي و سناء وهيب عن هذا الموضوع في فقرة المنوعات من برنامج صباح الخير أستراليا لهذا اليوم.





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