الجنسية الإيطالية تنقذ حياة رضيعة بريطانية من الموت..كيف؟

Fathers hands holding newborn baby

Fathers hands holding newborn baby in hospital bassinet Credit: Jodie Griggs/Getty Images

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نقدم لكم فقرة المنوعات من برنامج Good Morning Australia التي تحمل إليكم بعض الأخبار والمواضيع الخفيفة.

أعلنت الحكومة الإيطالية عن منح جنسيتها لرضيعة من بريطانيا تعاني من مرض خطير حسبما أفادت وكالة «رويترز» .

وتعاني إندي غريغوري، البالغة من العمر 8 أشهر، من مرض المتقدرات (الميتوكوندريا) النادر، ما يعني أن خلاياها لا تولد ما يكفي من الطاقة.

ويقول مستشفى في نوتنغهام بوسط إنجلترا والذي كان مشرفا على علاج حالتها، إنه لا جدوى من الاستمرار في علاجها.

فما هي القصة ولماذا تدخلت الحكومة الإيطالية لإنقاذ حياتها؟

تحدثت بترا طوق الهندي و سناء وهيب عن هذا الموضوع في فقرة المنوعات من برنامج صباح الخير أستراليا لهذا اليوم.

هذا بالإضافة لمواضيع أخرى شيّقة.

تعرفوا على المزيد عن تلك المواضيع في الرابط الصوتي.

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