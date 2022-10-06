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"الرسم حياة": مهاجرة عراقية تعيد اكتشاف شغفها بالفن بعد 25 عاما

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الظروف العائلية وتحديات الهجرة من العراق إلى أستراليا منعت سميرة ساهي من متابعة شغفها بالرسم الذي قررت احياءه بعد 25 عاما. Credit: Supplied by Samira Sahi

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نشر في: 6/10/2022 5:35pm
By Dina Abdel-Mageed
المصدر: SBS

هل يمكن أن يفوت الأوان أن يتبع الإنسان شغفه؟ سميرة ساهي قررت إحياء شغفها بالرسم بعد 25 عاما من الانقطاع.

نشر في: 6/10/2022 5:35pm
By Dina Abdel-Mageed
المصدر: SBS
النقاط الرئيسية:
  • هناك أيضًا أدلة متزايدة على أنه يمكن استخدام الفنون في سياقات غير علاجية لتعزيز الصحة العقلية
  • أثناء قضاء سميرة وقتا أطول بالمنزل خلال فترة الوباء أعادت إحياء شغفها بالفن
  • تسعى سميرة الآن إلى تطوير موهبتها من خلال حضور دورة لتعلم خلط الألوان
 تركت سميرة ساهي العراق ومعه شغفها بالرسم عام 1999.

ظروف سميرة العائلية وتحديات الهجرة والاستقرار في أستراليا فرقت بينها وبين نشاطها المحبب.

"مررت بظروف بمشاكل وظروف عائلية صعبة مما أبعدني عن الاستمرار في الرسم."

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لكن فترة الوباء كما حملت تحديات فإنها حملت فرصا أيضا. أثناء قضاء سميرة وقتا أطول بالمنزل أعادت إحياء شغفها بالفن.

تقول سميرة لأس بي أس عربي 24: "طول فترة البقاء في المنزل وإحساسي بالملل جعلاني أعيد اكتشاف حبي للرسم وبدأت أمارسه من جديد."

تشرح سميرة كيف أن الرسم يمنحها الراحة والطمأنينة.

"الرسم يأخذني إلى عالم جميل ويترجم ما بداخلي من مشاعر."
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بعض لوحات سميرة ساهي Credit: Supplied by Samira Sahi

تظهر
الدراسات
أن التعبير من خلال الفن يمكن أن يساعد الأشخاص المصابين بالاكتئاب أو القلق.

هناك أيضًا أدلة متزايدة على أنه يمكن استخدام الفنون في سياقات غير علاجية لتعزيز الصحة العقلية ، مثل ممارسة الفنون المرئية مع البالغين الذين يتمتعون بصحة نفسية جيدة ويريدون الحفاظ على ذلك.

كما تشير الأبحاث إلى أن الفنون أدوات فعالة للحفاظ على اليقظة الذهنية.

بدأت سميرة في رسم اللوحات ولم يكن لديها هدف محدد حتى جاءتها فرصة المشاركة في المعرض العربي.

تقول سميرة التي تتبع مدرسة الفن التشكيلي: "كانت تجربة جميلة للغاية."

"أعجب الناس بلوحاتي كثيرا وتمكنت من بيع بعض اللوحات في المعرض."

تسعى سميرة الآن إلى تطوير موهبتها من خلال حضور دورة لتعلم خلط الألوان.

"ساعدتني تلك الدورة كثيرا في تنمية موهبتي وفي تطوير لوحاتي."

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