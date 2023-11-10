اقتصاد إسرائيل قد يخسر 50 مليار دولار إذا استمرت الحرب فماذا عن غزة؟ خبير فلسطيني يوضح

Israeli-Palestinian conflict - Rafah

05 November 2023, Palestinian Territories, Rafah: The shelves of a supermarket are nearly empty of supplies as a result of the Israeli-Palestinian conflict, which has resulted in the closure of commercial crossings and the absence of entry of basic foodstuffs to meet the requirements of Palestinians. Photo: Abed Rahim Khatib/dpa (Photo by Abed Rahim Khatib/picture alliance via Getty Images) Credit: picture alliance/dpa/picture alliance via Getty I

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الحرب الدائرة في غزة منذ أكثر من شهر، كيف أثرت على الاقتصاد الإسرائيلي والفلسطيني؟ كم تخسر إسرائيل يومياً مع استمرار الحرب وكم يخسر الفلسطينيون؟ ما مصير العمال الفلسطينيين داخل إسرائيل؟ كيف تفاعل المشهد الاقتصادي في إسرائيل مع الخطاب الأخير للأمين العام لحزب الله حسن نصر الله؟ وهل ستؤثر حرب غزة على الاقتصاد العالمي ككل؟ الإجابة مع الخبير الاقتصادي من رام الله نصر عبد الكريم ضمن الملف الصوتي أعلاه.

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