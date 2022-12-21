كهوف جينولان: كنز طبيعي نادر تحتضنه Blue Mountains منذ مئات ملايين السنين

النقاط الرئيسية: كهوف جينولان هي أقدم الكهوف المفتوحة المكتشفة في العالم.

لهذه الكهوف قدسية خاصة لدى السكان الأصليين تعود إلى عصر الحلم.

زيارة كهوف جينولان متعة ومغامرة فريدة من نوعها.

إنها كهوف جينولان أو Jenolan Caves أقدم الكهوف المفتوحة المكتشفة في العالم وأكثرها روعة في أستراليا. تتبع هذه المغاور مسار المياه الجوفية لنهر جينولان لتشكل متاهة تضم 40 كلم من الممرات المتعددة المستويات ولها أكثر من 300 مدخل.





وما يزيد من جمالية هذه الممرات هي تلك الهوابط والقباب الكلسية التي نحتتها الأنهار الجوفية النقية مع مرور الزمن لتتدلى متلألئة بلونها الأبيض النقي السريالي ومزينة تلك الممرات بأغرب وأبهى الأشكال.



Stalactites And Stalagmites In Jenolan Caves. Credit: Amrish Aroonda Manikoth / EyeEm/Getty Images/EyeEm

قدسية كهوف جينولان لشعب Gundungurra

هذه المغاور هي جزء من ثقافة السكان الأصليين المحليين منذ عشرات الآلاف من السنين، إذ يحمل هذا المكان الجميل والغامض أهمية خاصة لشعب Gundungurra الذين عرفوه باسم “Binomil” .





وبحسب أحد كبار سكان Gundungurra فقد عرف السكان الأصليون هذه الكهوف منذ وقت طويل، وكانوا يؤمنون أن مياه نهر جينولان الجوفية لها قوى علاجية خارقة، لذا كانوا ينقلون المرضى من مسافات بعيدة ليستحموا في هذه المياه ليشفوا من سقمهم.



Man standing on stainless steel walkway in Nettle Cave of Jenolan Caves in Blue Mountains, New South Wales (NSW), Australia Credit: Andrew Holt/Getty Images

كهوف جينولان وعصر الحلم

بما أن "عصر الحلم" أو Dreamtime هو في صميم ثقافة السكان الأصليين، فإن قصة تكوين هذه المغاور ومنطقة جينولان بأكملها تعود إلى ذلك الزمن وتتمحور حول مخلوق مائي هو في قلب هذه الأسطورة.



وبحسب هذه الأسطورة فقد نشأ صراع عظيم بين اثنين من أرواح الأسلاف أحدهما مخلوق عملاق يشبه ثعبان البحر اسمه Gurangatch والأخر يشبه قطاً عملاقاً اسمه Mirrangan.





وقد أدى صراعهما العنيف إلى اقتلاع الأرض لتتشكل مكانها الأنهر في المنطقة، وقد كانت كهوف جينولان إحدى المحطات التي توقف بها Gurangatch ليستريح من مطاردة Mirrangan له وليداوي جراحه. وبحسب الروايات لا يزال دمه موجوداً على الجدران الصخرية، ولأنه استراح في هذا المكان أصبحت أفكاره السلمية جزءًا من هذه الأرض.



Main entrance cave at the Jenolan Caves, close to Sydney and west of the Blue Mountains, New South Wales, Australia. Credit: This image is property of Picard/Getty Images

تقدم كهوف جينولان كل شيء لزوارها

يأتي الناس إلى جينولان لأسباب عديدة، بما في ذلك المغامرة وتجربة سحر الكهوف والحياة الطبيعية البرية واكتشاف التاريخ الغريب والإقامة المريحة والطعام الرائع وتذوق النبيذ.





لذا عندما تقوم بزيارة هذه المغاور التي تبعد حوالي ساعتين ونصف عن سيدني، تتوافر لك العديد من الخيارات لتنتقي المغامرة التي تفضلها.



Сталактити, сталагмити и сталактони в пещерите Дженолан. Credit: jenolancaves.org.au إن رؤية الكهوف هي بحد ذاتها مغامرة فريدة من نوعها، ويمكنك القيام بذلك بوجود مرشد سياحي وفي أي وقت من اليوم أو يمكنك القيام بجولة ذاتية.



ومن المثير أن إحدى المغامرات تشمل النزول من أعلى حفرة صغيرة إلى هاوية كبيرة والمرور في ممرات ضيقة والزحف على ارضيات الكهوف. كما يمكنك الاستمتاع برؤية توهجها ليلاً، وإذا قررت البقاء ليوم إضافي تتوافر الأكواخ الصغيرة، والبيوت والفنادق للإيجار.





هناك العديد من خيارات تناول الطعام في الكهوف اعتمادًا على ما يناسبك من المطاعم المختلفة هناك. كما توجد مناطق للشواء والنزهات وأماكن غداء مريحة.



Inside the 340 million Years Old Jenolan Caves in Blue Mountain, New South Wales, Australia. Source: Moment RF / Yunaidi Joepoet/Getty Images

كهوف جينولان على لائحة التراث العالمي

محمية كهوف جينولان لها أهمية كبيرة في نيو ساوث ويلز نظراً لندرتها وقيمتها التاريخية والجمالية والبحوث القائمة عليها، لذا أصبحت مقصداً علمياً وسياحياً.



Jenolan Caves House Source: TOURISM NSW كما أنها أول محمية يتم عزلها للحفاظ على مواردها الطبيعية وهي أيضاً واحدة من المناطق المحمية الثمانية التي تم إدراجها على لائحة التراث العالمي لليونسكو.





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