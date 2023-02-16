في الصين: تعرفوا على عمر أصغر مريض زهايمر تم تشخيصه في العالم

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Credit: Robina Weermeijer/Unsplash

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نقدم لكم فقرة المنوعات من برنامج Good Morning Australia التي تحمل إليكم بعض الأخبار والمواضيع الخفيفة.

قام أطباء الأعصاب في عيادة الذاكرة في الصين بتشخيص إصابة إنسان يبلغ من العمر 19 عاما بمرض ألزهايمر، مما يجعله أصغر شخص يتم تشخيصه بهذه الحالة في العالم.

وأوضح الأطباء أن الشاب بدأ يعاني من تدهور في الذاكرة حوالي سن 17 عامًا، وتفاقمت الخسارة المعرفية لديه على مر السنين.

تحدثت كريستال باسل وفارس حسن عن هذا الموضوع في فقرة المنوعات من برنامج صباح الخير أستراليا لهذا اليوم.

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