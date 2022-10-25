الخبير الاقتصادي عبدالله عبدالله: ميزانية العمال مقبولة سياسياً مع وجود بعض الاعتراض شعبياً

اعلن وزير الخزانة الفيدرالي الليلة الماضية أول ميزانية فيدرالية تقدمها حكومة عمالية منذ عشر سنوات وهي الميزانية التي وصفها جيم تشارلمز بالميزانية المسؤولة والصديقة للعائلة والتي تطلبت منه اتخاذ قرارات صعبة، ولكن المراقبين يرون ان الميزانية رسمت صورة قاتمة مع ارتفاع غلاء العيشة خلال العامين المقبلين.



وسائل الاعلام منذ الليلة الماضية اشارت الى وجود رابحين وخاسرين لكن المعارضة تقول ان حكومة العمال تخلت عن وعودها الانتخابية وخاصة فيما يتعلق بخفض اسعار الطاقة.



وفي حديث لأس بي أس عربي24 حول الميزانية، قال الخبير الاقتصادي عبدالله عبدالله إن الميزانية مقبولة "سياسياً" لكنها قد تجد بعض الانتقاد على الجانب الشعبي.



Advertisement

أما عن تفاصيل الميزانية، فقد قال عبدالله إن الموازنة الفيدرالية أفرزت برأيه العديد من الرابحين وخاصة في مجالات:





مساعدات العائلات والبرامج الاجتماعية





هي موازنة تقشفية خلت من اي مساعدات جديدة مباشرة ممكن ان تساهم بتخفيف عبء تكلفة المعيشة على الاسر الأسترالية، وخاصة بما يتعلق بأسعار البترول والطاقة، والتي تتوقع الموازنة ان ترتفع فاتورة الكهرباء بمقدار ٢٠٪ مع نهاية هذا العام و٣٠٪ إضافية في العام المالي القادم، وهي توقعات قد تكون صادمة للعائلات الأسترالية، والتي كانت تنتظر بعض الدعم الحكومي لهذه الفاتورة، هذا الدعم لم يأت في هذه الموازنة. ويبقى أيضا موضوع أسعار الغاز مدار جدل وسط ارتفاع أسعاره عالميا بسبب الحرب في أوروبا في حين انه يجب ان تستطيع الاسر والشركات الاسترالية الحصول عليه بأسعار مخفضة عن الأسعار العالمية كون استراليا هي من أكبر منتجي ومصدري الغاز في العالم.





- إجازة والدية مدفوعة الأجر





تخطط الحكومة لزيادة إجازة الوالدين المدفوعة إلى ٢٦ أسبوع بحلول عام ٢٠٢٦، مع إضافة أسبوعين إضافيين إلى البرنامج كل عام. البرنامج الحالي يمنح ١٨ أسبوع يتم دفعها بالحد الأدنى للأجور، وأسبوعين للشريك (إجمالي ٢٠ أسبوع للزوجين). ستصبح الأشهر الستة من الإجازة أكثر مرونة، بحيث يمكن تقاسمها بشكل أكثر إنصافًا بين كلا الوالدين. باستثناء حالة الوالد/ة الوحيد/ة الذين يمكنهم المطالبة بكل المدة.





- مساعدات رعاية الأطفال





سيتم زيادة دعم التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة لـ ٩٠٪ من الأسر التي تكسب ما يصل إلى ٨٠ ألف دولار في السنة. وبعد ذلك، سوف يتناقص الدعم بمقدار نقطة مئوية واحدة لكل ٥٠٠٠ دولار تكسب الأسرة أكثر من ٨٠ ألف دولار، لحد دخل الاسرة ٥٣٠ مجتمعة ألف دولار في السنة. ومن المقرر أن يبدأ الدعم الجديد في يوليو ٢٠٢٣، بتكلفة حوالي ٥ مليار دولار على مدى السنوات الأربع المقبلة، ومن المتوقع أن تساعد ما يعادل بـ ٣٧ ألف عامل وموظف بدوام كامل للعودة إلى القوى العاملة.







- اتفاقية وطنية لبناء مليون منزل





هي اتفاقية مهمة بين كل مستويات الحكومة والصناديق الاستثمارية، ومنها صناديق السوبر، تهدف لمعالجة أزمة تكاليف الإسكان في أستراليا من خلال بناء مليون منزل جديد على مدى خمس سنوات.





الاتفاقية التي أطلق عليها اسم الاتفاق الوطني للإسكان، صممت لحل بعض المشاكل على مستوى المعروض عبر تحفيز بناء مساكن ذات تكلفة ايجار رخيصة ومساكن حكومية، وستبدأ خطة البناء في عام ٢٠٢٤.





الحكومة ستخصص ٣٥٠ مليون دولار لبناء ١٠ الاف منزل بشكل كامل في السنوات الخمس القادمة ابتداء من ٢٠٢٤، وستقابلها حكومات الولايات ببناء نفس العدد. لم يكشف عن الكثير من التفاصيل عن هذه الخطة بعد، وسننتظر قادم الأيام للحكم عليها، رغم ان ردود الفعل الأولية من المعنيين كانت إيجابية ومرحبة بها.







- التعليم المهني والتقني





على مدى السنوات الخمس المقبلة، ستوفر الحكومة ٨٧٠ مليون دولار لتوفير ٤٨٠ ألف مكان مجاني للتعليم الفني في الصناعات والمناطق التي تعاني من نقص المهارات. في العام المقبل تخطط الحكومة لتقديم ما يقرب من ١٨٠ ألف مكانا للتعليم والمهني بدون رسوم.



A nurse provides care to a patient at the Peter McCallum Cancer Centre in Melbourne, Source: AAP



الرعاية الصحية ورعاية المسنين وال NDIS





- الجدل حول ال NDIS





التقديرات الأولية عند إطلاق برنامج ال NDIS بشكل رسمي عام ٢٠١٦ هو أن فوائد النظام ستتجاوز التكاليف، مما يعني أنه سيدفع عن نفسه بشكل فعال، وذلك انه يمكن للحكومة ان تجني مردودا من الضرائب التي يدفعها من يتم مساعدتهم من أصحاب الهمم. ومنذ اطلاقه تتزايد تكلفة البرنامج بشكل كبير، من ٢٢ مليار دولار عام ٢٠١٩ الى ٢٩ مليار العام المالي السابق. البرنامج الذي بدأ بمساعدة ٥٠٠ ألف استرالي اليوم يقدم المساعدة ل ٥٣٥ ألف وبحسب تقرير الهيئة الحكومية التي تدير البرنامج، التوقعات ان يخدم البرنامج ٨٦٠ ألف مواطن استرالي عام ٢٠٣٠، أي ان تكلفة هذه البرنامج مرشحة للارتفاع بشكل كبير جدا، وتقديرات وزير الخزانة ان تتجاوز تكلفته ال ٥٠ مليار دولار بالأعوام القادم، وهذا يطرح أسئلة كبيرة حول جدوى واستدامة هذا البرنامج. ولهذا هناك دعوات متزايدة بالتدقيق بكيفية صرف الأموال من قبل مقدمي هذه الخدمة، الذي وصل عددهم ١٨ ألف مؤسسة، أكبر عشرة منهم يحصلون على ما يفوق المليار دولار سنويا من البرنامج.







- الرعاية الصحية





سينمو الإنفاق الفيدرالي على الرعاية الصحية ورعاية المسنين إلى ٥٤٨ مليار دولار على مدى السنوات الأربع المقبلة في اتجاه يجعل هذا القطاع ثاني أكبر هدف لنفقات الكومنولث. وتظهر الميزانية الفيدرالية أن الإنفاق قد ارتفع من التقدير البالغ ٥٣٧ مليار دولار الذي تم إجراؤه قبل سبعة أشهر نتيجة جزء من الالتزامات الجديدة لدعم الأدوية وإنفاق المزيد على برنامج Medicare، أي ان التقديرات ارتفعت ب١١ مليار دولار للأعوام الأربع المقبلة في اقل من سبعة أشهر.





المتوقع أن يكلف برنامج Medicare حوالي ٣١ مليار دولار هذا العام، وخدمات رعاية المسنين حوالي ٢٨ مليار دولار، والمدفوعات إلى الولايات للمستشفيات العامة حوالي ٢٧ مليار دولار، ودعم الأدوية حوالي ١٦ مليار دولار.





ويقول عبدالله عن الميزانية إنها تعطي بشكل واضح ودون اية مواربة الأولوية للتصدي للتضخم وللبدئ بإصلاح العجز والدين العام الذي ومن المتوقع أن تنمو مدفوعات الفائدة على الدين الحكومي بنسبة ١٤٪ سنويا في المتوسط على مدى السنوات الأربع المقبلة.



أما الخاسرين، برأي الخبير الاقتصادي عبدالله فهو قطاع الاجور.



ويقول عادت الأجور للنمو، ولكن ليس بالقدر الكافي بموازاة ارتفاع التضخم، وعليه فان الاجور الفعلية تنخفض وستظل تنخفض في العامين المقبلين الى ان تعود نسبة التضخم الى الهدف المرجو بين ٢-٣٪.





عندما يتراجع هذا التضخم، من المتوقع أن تبدأ الأجور الحقيقية في النمو مرة أخرى في عام ٢٠٢٤.





أما في مجال الرعاية الاجتماعية، يقول عبدالله إنه لا تعديل على مدفوعات برامج الرعاية الاجتماعية رغم المطالبات بزيادتها لتلاقي غلاء المعيشة. رغم ذلك توقعات الحكومة ان الإنفاق على معاش الشيخوخة وJobSeeker والخدمات الاجتماعية الأخرى سينمو بمقدار ٣٣ مليار دولار على مدى السنوات الأربع المقبلة.





ستكون مدفوعات JobSeeker ١٤ مليار دولار في هذه السنة المالية، بزيادة ١.٥ مليار دولار عن التقديرات قبل الانتخابات، في حين أن معاش الشيخوخة والدعم الآخر لكبار السن سيكلف ٥٥ مليار دولار.





من المتوقع أن تصل مدفوعات المساعدة الأسرية إلى ٢٠ مليار دولار في هذه السنة المالية، بزيادة ٤ مليار دولار، في حين من المتوقع أن يصل الدعم المالي لمقدمي الرعاية إلى ١٠.٦مليار دولار، بزيادة ٨٠٠ مليون دولار.





أكملوا الحوار عبر حساباتنا على فيسبوك و تويتر و انستغرام.





توجهوا الآن إلى موقعنا الالكتروني للاطلاع على آخر الأخبار الأسترالية والمواضيع التي تهمكم.



يمكنكم أيضاً الاستماع لبرامجنا عبر هذا الرابط أو عبر تطبيق SBS Radio المتاح مجاناً على أبل

