عيد العمال في فيكتوريا: المعركة طويلة لتحقيق المساواة في الأجور وقضايا مُلحة أخرى

Key Points قال النقابي السابق راسم أسمر إن المجتمع يتطور يوميا بالأخص خلال الخمسين سنة الأخيرة

العمال في كل من فيكتوريا وتسمانيا يستمتعون بعطلة نهاية أسبوع طويلة هذا الاسبوع للاحتفال بعيد العمل كما يسمى في فيكتوريا، وبعيد الثماني ساعات كما يسمى في تسمانيا

لمعركة طويلة ومستمرة لتحقيق المساواة في الأجور وبالأخص بين الرجل والمرأة والقضايا الملحة الأخرى مثل الحقوق والواجبات

العمال في كل من فيكتوريا وتسمانيا يستمتعون بعطلة نهاية أسبوع طويلة هذا الاسبوع للاحتفال بعيد العمل كما يسمى في فيكتوريا، وبعيد الثماني ساعات كما يسمى في تسمانيا.



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وهناك أوقات أخرى للاحتفال بهذا العيد في الولايات الأسترالية المختلفة:





في ولاية غرب استراليا في 7 أذار مارس.





في كوينزلاند والمقاطعة الشمالية في 2 أيار مايو، ويعرف بعيد أيار May Day





في ولاية نيو ساوث ويلز، مقاطعة العاصمة، وولاية جنوب استراليا في 3 تشرين الأول اكتوبر.





وقال الناشط الاجتماعي والمدافع عن حقوق العمال النقابي السابق السيد راسم أسمر، لإذاعة أس بي اس عربي24، "المجتمع يتطور يوميا بالأخص خلال الخمسين سنة الأخيرة. كان العمل لسنوات طويلة في كل الأماكن بما فيها المصانع. اليوم وأنت في المنزل تستطيع تأدية أعمالك. كل التطورات والتغييرات التي حصلت في حياتنا، للأسف لم تكن مصاحبة بشكل عام بتطور ايجابي في حياتنا."



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وأضاف "المفروض كل الأمور تتطور مثل مفهوم العدالة والانصاف وقيمة العمل الانساني ولكن للاسف بشكل عام كل مجتمع بشري يحتوي على أعمال تجارية كبيرة يوجد فيه عنصر الطمع والجشع."





"لكن هنالك قوانين صناعية موجودة تحمي بالحد الادنى حقوق العمال وعدد ساعات العمل والساعات الاضافية والعطلات المرضية وتعويض الشيخوخة".





وتابع السيد راسم أسمر أن "المعركة طويلة ومستمرة لتحقيق المساواة في الأجور وبالأخص بين الرجل والمرأة والقضايا الملحة الأخرى مثل الحقوق والواجبات."





لماذا نحتفل به؟





يحتفل بهذا اليوم احياء لتبني ثماني ساعات من العمل في اليوم، والذي تم التوصل اليه في منتصف القرن التاسع عشر، كنتيجة لحملات منظمة قامت بها حركة العمال.





قبل تبني هذا النظام، من العمل ثماني ساعات في اليوم، أو أربعين ساعة في الأسبوع، كان العمال الأستراليون يعملون حوالي أربع عشرة ساعة في اليوم، ستة أيام في الأسبوع.





وبحسب مراجع في مكتبة ولاية فيكتورياـ فإن العمال لم يكونوا يحصلون على اجازات مرضية أو رسمية، وكان من الممكن انهاء عملهم في اي وقت.





ومبدأ العمل 8 ساعات فقط مبني على ضرورة اعطاء العمال، 8 ساعات للترفيه و8 ساعات للراحة كل يوم.





في حدود عام 1850 بدأت نقابات العمال حملة من أجل تحصيل ظروف وظيفية أكثر عدلا، ومنها أيام عمل أقصر. وفي عام 1856، حصل البناؤون في ملبورن على حق العمل ثماني وأربعين ساعة في الأسبوع، بما معناه، أن العمل في يوم السبت أصبح لمنتصف النهار.





وفي مايو ايار من عام 1856 استطاع البناؤون التوصل الى اتفاق مع أرباب العمل، يؤمن لهم العمل لمدة ثماني ساعات في اليوم والابقاء على الراتب نفسه.





وقد تم الاحتفال بهذه الاتفاقيات التاريخية في الثاني عشر من أيار مايو عام 1856، بمسيرة بين منطقتي كارلتون وريشموند في ملبورن، وبقي الاحتفال بهذا التاريخ وإقامة هذه المسيرة لمدة 100 عام تقريبا.





ولقد أصبح يوم الاحتفال بهذا الانجاز عطلة مدفوعة في فيكتوريا في عام 1879، وأصبح اسمه الرسمي عيد العمال في عام 1934.





وأقيمت المسيرة الأخيرة للاحتفال بعيد العمال في ملبورن في عام 1951، قبل أن يتم الاستعاضة عنها باحتفال ومسيرة ما يعرف ب Moomba Festival Parade في عام 1955.





لماذا يحتفل بالعطلة الرسمية هذه في تواريخ مختلفة في الولايات الأسترالية؟





هذا عائد لأن الولايات توصلت الى تطبيق قانون العمل لفترة ثماني ساعات في اليوم في أوقات مختلفة، بحسب الولاية.





فولاية فيكتوريا كانت اول ولاية تتبنى قانون العمل لثماني ساعات في اليوم في منتصف عام 1856، تبعتها ولاية نيو ساوث ويلز في وقت لاحق من نفس السنة، وكوينزلاند في عام 1858، وجنوب أستراليا عام 1873، وتسمانيا في 1874.





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