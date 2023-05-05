"لا سبيل سوى التوافق": النائب اللبناني أسعد درغام يزور أستراليا ممثلاً لجبران باسيل

2023-05-05_7-54-36.png

احصل على تطبيق SBS Audio

طرق أخرى للاستماع

مر أكثر من ستة أشهر على انتهاء ولاية الرئيس اللبناني السابق ميشال عون، دون أن يتمكن البرلمان من انتخاب رئيس بديل في ضوء أزمات سياسية واقتصادية واجتماعية شلت البلاد ووضعت المواطن تحت ضغوط هائلة. نستعرض كل هذه المحاور في لقاء مع النائب اللبناني عن التيار الوطني الحر وتكتل "لبنان القوي" أسعد درغام الذي يزور أستراليا حالياً.

النقاط الرئيسية
  • يزور أستراليا حالياً النائب اللبناني أسعد درغام ليشارك في سلسلة لقاءات مع أبناء الجالية وعدد من المسؤولين الأستراليين في العاصمة كانبرا
  • يعاني لبنان حالياً من أزمة مالية غير مسبوقة بتاريخ البلاد، أدت إلى ارتفاع صاروخي في معدلات الفقر والبطالة
  • يرى النائب ضرغام أن لبنان بحاجة لدعم دولي وعربي كي يستطيع الخروج من النفق المظلم
يواصل البرلمان اللبناني الفشل حتى اليوم في انتخاب رئيس خلفا للرئيس ميشال عون، ما وضع البلاد في حالة ركود سياسي، يضاف إلى الأزمة الاقتصادية الخانقة وغير المسبوقة التي يمر بها. ما هي الأسباب التي تحول دون انتخاب رئيس جديد للبنان؟ وما هو دور القوى الإقليمية والدولية في هذا الملف؟

يزور أستراليا حالياً النائب اللبناني أسعد درغام ليشارك في سلسلة لقاءات مع أبناء الجالية وعدد من المسؤولين الأستراليين في العاصمة كانبرا علماً بأنه يمثل رئيس التيار جبران باسيل وحضر ليلة أمس حفل العشاء السنوي الذي ينظمه التيار الوطني الحر.

يعاني لبنان حالياً من أزمة مالية غير مسبوقة بتاريخ البلاد، أدت إلى ارتفاع صاروخي في معدلات الفقر والبطالة، وترافقت مع احتجاجات شعبية ضخمة مناهضة للحكومة وداعية لمكافحة الفساد.
اقرأ المزيد

الجمهورية اللبنانية بلا رئيس بعد انتهاء عهد ميشال عون: "أضعف عهد لبناني منذ عقود"

he Lebanese President Michel Aoun, center, arrives at Moscow's Government Vnukovo airport for an official visit, Russia
he Lebanese President Michel Aoun, center, arrives at Moscow's Government Vnukovo airport for an official visit, Russia Source: AP / AP/Pavel Golovkin
علّق النائب درغام على الشغور الرئاسي قائلاً: "الوضع يراوح مكانه والوزير بو صعب ودولة الرئيس يحاولون فتح ثغرة في الجدار. لم نتمكن من الوصول على إلى قواسم مشتركة. النزوح السوري يهدد أيضاً التركيبة الديمغرافية في لبنان. الازمة السياسية مستمرة في ظل تمسك كل فريق بموقفه واذا استمر الحال على ما هو عليه سنذهب للعبة عض الأصابع."

وتابع قائلاً: "نريد توافقاً داخلياً مدعوماً من الخارج. نحن بحاجة لدعم دولي وعربي كي نستطيع الخروج من النفق المظلم. انتخاب رئيس يتحدث فقط مع سوريا وحزب الله سيكون استمرار للحصار الدولي المفروض على لبنان وبداية لنهاية الدور المسيحي في لبنان والبقاء في حالة من الإحباط علينا. التواصل والحوار والجلوس معا."

استمعوا إلى المقابلة كاملة مع النائب اللبناني أسعد درغام في الملف الصوتي المرفق بالصورة أعلاه.
اقرأ المزيد

"اللبناني قبل الكل": هكذا انقسم اللبنانيون حول تصريحات باسيل عن اللاجئين السوريين

هل أعجبكم المقال؟ استمعوا لبرنامج "Good Morning Australia" من الاثنين إلى الجمعة من الساعة السادسة إلى التاسعة صباحا بتوقيت الساحل الشرقي لأستراليا عبر الراديو الرقمي وتطبيق SBS Radio المتاح مجاناً على أبل وأندرويد.

أكملوا الحوار عبر حساباتنا على 
فيسبوك 
و
تويتر
و
انستغرام.
شارك

اخترنا لك

A digital graphic that includes a Centrelink sign and a photo of a woman.

تعرفوا على دفعات سنترلينك التي ستزيد اعتباراً من الإثنين 20 آذار/مارس

16:41
Heba and Noor photo.jpg

Why love is the elephant in the room to some Arab Australians

eid prayers

مجلس الأئمة الأسترالي يعلن موعد عيد الفطر المبارك

07:52
Car Crash

كل ما عليك فعله إذا تعرضت لحادث سير في أستراليا

12:13
نجاح حداد - قصة نجاح.JPG

'الأرزاق على الله رغم المنافسة': من أرملة وأم لتوأم إلى صاحبة واحد من أشهر مطابخ سيدني

Logo of FIFA Women's World Cup 2023 on display.

لماذا طلب الاتحاد الأسترالي لكرة القدم من الفيفا التخلي عن عقد رعاية السعودية لكأس العالم للسيدات؟

24:19
Copy of Newsletter big.jpg

إلهام شاهين في لقاء حصري من أستراليا: 'كسرني فراق أمي. أستحضرها لأسكب دموعي في أي مشهد'

09:41
Centrelink

'768 دولاراً إضافية': آلاف الأستراليين سيحصلون على مبالغ إضافية في الميزانية المقبلة

Latest podcast episodes

Moroccan bath 1.jpg

"تدخل كامرأة فتخرج كسلطانة": كيف نقلت "ليلى" سحر الحمام المغربي الى استراليا؟

Arabic correspondent

من مراسلينا: أخبار العراق في أسبوع 5/5/2023

King Charles III Hosts Coronation Garden Party At Buckingham Palace

كرسي عمره أكثر من سبعة قرون سيستخدم في حفل تتويج الملك تشارلز الثالث (الصورة بالداخل)

World - Arabic.jpg

نشرة أخبار الصباح 5/5/2023