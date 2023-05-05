"لا سبيل سوى التوافق": النائب اللبناني أسعد درغام يزور أستراليا ممثلاً لجبران باسيل

النقاط الرئيسية يزور أستراليا حالياً النائب اللبناني أسعد درغام ليشارك في سلسلة لقاءات مع أبناء الجالية وعدد من المسؤولين الأستراليين في العاصمة كانبرا

يعاني لبنان حالياً من أزمة مالية غير مسبوقة بتاريخ البلاد، أدت إلى ارتفاع صاروخي في معدلات الفقر والبطالة

يرى النائب ضرغام أن لبنان بحاجة لدعم دولي وعربي كي يستطيع الخروج من النفق المظلم

يواصل البرلمان اللبناني الفشل حتى اليوم في انتخاب رئيس خلفا للرئيس ميشال عون، ما وضع البلاد في حالة ركود سياسي، يضاف إلى الأزمة الاقتصادية الخانقة وغير المسبوقة التي يمر بها. ما هي الأسباب التي تحول دون انتخاب رئيس جديد للبنان؟ وما هو دور القوى الإقليمية والدولية في هذا الملف؟





يزور أستراليا حالياً النائب اللبناني أسعد درغام ليشارك في سلسلة لقاءات مع أبناء الجالية وعدد من المسؤولين الأستراليين في العاصمة كانبرا علماً بأنه يمثل رئيس التيار جبران باسيل وحضر ليلة أمس حفل العشاء السنوي الذي ينظمه التيار الوطني الحر.





يعاني لبنان حالياً من أزمة مالية غير مسبوقة بتاريخ البلاد، أدت إلى ارتفاع صاروخي في معدلات الفقر والبطالة، وترافقت مع احتجاجات شعبية ضخمة مناهضة للحكومة وداعية لمكافحة الفساد.



he Lebanese President Michel Aoun, center, arrives at Moscow's Government Vnukovo airport for an official visit, Russia Source: AP / AP/Pavel Golovkin علّق النائب درغام على الشغور الرئاسي قائلاً: "الوضع يراوح مكانه والوزير بو صعب ودولة الرئيس يحاولون فتح ثغرة في الجدار. لم نتمكن من الوصول على إلى قواسم مشتركة. النزوح السوري يهدد أيضاً التركيبة الديمغرافية في لبنان. الازمة السياسية مستمرة في ظل تمسك كل فريق بموقفه واذا استمر الحال على ما هو عليه سنذهب للعبة عض الأصابع."





وتابع قائلاً: "نريد توافقاً داخلياً مدعوماً من الخارج. نحن بحاجة لدعم دولي وعربي كي نستطيع الخروج من النفق المظلم. انتخاب رئيس يتحدث فقط مع سوريا وحزب الله سيكون استمرار للحصار الدولي المفروض على لبنان وبداية لنهاية الدور المسيحي في لبنان والبقاء في حالة من الإحباط علينا. التواصل والحوار والجلوس معا."





استمعوا إلى المقابلة كاملة مع النائب اللبناني أسعد درغام في الملف الصوتي المرفق بالصورة أعلاه.



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