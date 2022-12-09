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ابن البقاع الفنان هادي خليل يحمل أجمل الأغاني اللبنانية إلى جمهوره في أستراليا

أس بي أس عربي۲٤

Singer Hady Khalil

Hady Khalil

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نشر في: 9/12/2022 1:44pm, آخر تحديث: 9/12/2022 1:56pm
By Sanae Ouahib
تقديم: Bayt Al Mazzika
المصدر: SBS

الفنان هادي خليل: نشأت وسط أسرة فنية همها الوحيد الحفاظ على الفلكلور اللبناني وتعاوني مع فرقة كركلا وسام على صدري.

نشر في: 9/12/2022 1:44pm, آخر تحديث: 9/12/2022 1:56pm
By Sanae Ouahib
تقديم: Bayt Al Mazzika
المصدر: SBS
وصل إلى أستراليا صوت جبلي تعشقه الجالية اللبنانية خصوصا والجالية العربية عموما: صوت الفنان هادي الخليل الذي يشدو في بلاد العالم بأغان فلكلورية تذكرهم ببلدهم لبنان.
التقى برنامج بيت المزيكا بشكل حصري مع هادي خليل الذي تحدث عبره إلى جمهوره بأستراليا.
Singer Hady Khalil
Singer Hady Khalil
هادي خليل، ابن البقاع، ترعرع وسط عائلة فنية فوالده هو الشاعر الراحل مهدي خليل بالإضافة ألى أعمامه الذين درسوا المسرح والإخراج والموسقى.
نشأت في بيت به الكثير من الالات الموسيقية أما والدي فرباني على الأخلاق الفاضلة وعلمني الموسيقى بشكل صحيح.
وعلى الرغم من أدائه لأغاني لبنانية فلكلورية باتقان منقطع النظير، يعمل هادي على خلق نوع من التوازن في حفلاته ذلك أن الأغاني الخاصة به تتراوح ما بين الفلكلور وأغاني كلاسكية وأخرى ذات الإيقاع السريع.
الجالية العربية متعطشة لسماع أغاني تراثية تذكرها بالوطن الأم.
ولطالما ارتبط اسم هادي خليل بفرقة كراكلا العالمية من خلال تسجيله لمواويل و أغان ترافق فرقة كراكلا أينما حلت.
تعاوني مع فرقة كركلا العالمية في عروضهم هو وسام على صدري.
أما عن زيارته لأستراليا، فقد تحدث عن زياراته إلى أستراليا حيث تعد الزيارة الحالية الثالثة له على التوالي.
أتوق للقاء جمهوري في أستراليا الذي يعشق الأغاني الفلكلورية إضافة إلى أغاني أخرى خاصة بي.
يعتبر هادي أن نجاح حفلاته يرجع إلى تنوع أغانيه وإلى جمهوره الذي يتجاوب مع أغانيه.
لا أشعر بالوقت أثناء حفلاتي بأستراليا لتجاوب الجالية العربية معي
وتحدث هادي عن متابعته لمباريات كأس العالم وعن إعجابه باللاعب الأرجنتيني ميسي وبالمنتخب المغربي.
إذا جمعت المباراة بين الفريقين المغربي والأرجنتيني سوف أشجع أسود الأطلس
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