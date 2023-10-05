عودة الفنان سجال هاشم إلى الفن انطلاقا من أستراليا

Lebanese Singer Sijal Hashem

Lebanese Singer Sijal Hashem

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سجال هاشم هو فنان لبناني من بلدة نتورين، عرف بغنائه لأغنية "خلاص" كما أدى أغان خاصة به وأخرى لكبار الفنانين من الزمن الجميل. جال سجال العالم والتقى بالجالية العربية التي أحبت ما جمعه أداءه من أصالة ومعاصرة. ففي لقائه ببيت المزيكا، تحدث سجال عن أغانيه وعن جولاته الفنية وسبب تواريه عن الساحة الفنية وأمور أخرى. المزيد من التفاصيل في اللقاء الفني أعلاه

استمعوا لبرنامج "Bayt Al Mazika" من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 12 إلى1 ظهرا بتوقيت الساحل الشرقي لأستراليا عبر الراديو الرقمي وتطبيق SBS Radio المتاح مجاناً على
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