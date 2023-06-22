"ابتسامة على وجه الوطن": بعثة منتخب كرة السلة اللبناني النسائي تصل أستراليا غداً

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تصل سيدات منتخب الأرز إلى سيدني للمشاركة في كأس آسيا لكرة السلة بعد محطات تعثر فيها الفريق في السنوات الماضية ويسعى هذا العام لـ "رسم ابتسامة على وجوه اللبنانيين" من خلال مشاركة مشرفة سيتخللها مواجهات "صعبة".

رغم كل ما يعصف بلبنان من متاعب اقتصادية واجتماعية وسياسية، ما زال شعبه متشبثاً بالحياة وملتفاً حول رياضييه ورياضياته الساعين دوماً لتحقيق أفضل النتائج على الأصعدة الإقليمية والعالمية ويشمل ذلك أبناء الجالية اللبنانية الذين يتلهفون للقاء سيدات منتخب كرة السلة اللبناني اللواتي يصلن إلى أستراليا صباح السبت للمشاركة في كأس آسيا.

تحدثنا مع مديرة المنتخب كارلا الترك غلمية وقالت لنا عن تاريخ الفريق: "لبنان إجمالاً يحب كرة السلة. الشباب والبنات يهتمون بالرياضة ويلعبون بشكل دوري في لقاءات ودية وإقليمية. منتخب السيدات كان في المستوى الأول آخر مرة في 2009. وفي 2013 تعرض الفريق للمنع. في 2021 فزنا على الأردن في بطولة آسيا وتأهلنا للبطولة في استراليا هذا العام."
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ورغم الأوضاع الاقتصادية، حاولت إدارة الفريق توفير كل الظروف المناسبة للاعبات: "حاولنا قدر الإمكان توفير كل احتياجات اللاعبات. قمنا بتنظيم مخيم تدريبي لمدة 3 أيام. نحاول أن نضع كل همومنا جانباً للتركيز على المباريات."
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أسماء أعضاء وعضوات البعثة تالياً: كارلا الترك غلمية (مديرة المنتخب)، جورج جعجع (مدرباً)، جيلبير نصر وزياد الناطور (مساعدين للمدرب) كريستيان مجبّر (لياقة بدنية)، جو عرموني (معالجاً فيزيائياً)، ايلي نصرالله (لوجستياً). بالإضافة إلى اللاعبات ريبيكا عقل وعايدة باخوس وشيرين الشريف وليلى فارس وميرامار مقداد ونتالي سيفاجيان وقمر منصور وزينه الياس ونارين غيوكجيان ورنا الحسيني ودانييلا فياض واللاعبة المجنّسة ترينيتي بابتيست.

استمعوا إلى المقابلة مع مديرة منتخب السيدات لكرة السلة في لبنان كارلا الترك غلمية في الملف الصوتي المرفق بالصورة أعلاه.
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