Lebanese journalist Yazbeck Wehbe speaks to Good Morning Australia analyzing secretary general of Hezbollah's speech.
"لبنان مغلوب على أمره": ما القطبة المخفية في كلمة السيد حسن نصرالله التي تركت كل الاحتمالات مفتوحة؟
Hezbollah leader Sheik Hassan Nasrallah gestures while delivering a speech during a rally to commemorate the forty days of symbolic mourning for Imam Hussein, the Prophet Muhammad's grandson, in the suburbs of Beirut, Lebanon, Monday, March 20, 2006. (AP Photo/Mahmoud Tawil) Source: AP / MAHMOUD TAWIL/AP
ترقّب اللبنانيون والعالم بحذر خطاب الأمين العام لـحزب الله السيد حسن نصر الله الذي كسر صمته في كلمة اعتبرت مفصلية قادرة على قلب موازين القوى، اذ راهن كثيرون ان تشطر المشهد السياسي والأمني الى ما قبلها وما بعدها في مرحلة أكثر من دقيقة على خارطة الشرق الأوسط والعالم. كيف بدا السيد حسن نصر الله على مدار الساعة والنصف في اول ظهور بعد حوالي شهر على انطلاق عملية طوفان الأقصى في السابع من تشرين الأول/أكتوبر؟ بعد صمت استراتيجي في اللعبة السياسية، ما الذي قاله في تعبيره غير اللفظي في لغة الجسد؟ هل حملت كلماته المنتظرة جرعة تهدئة ام تصعيد وترك الاحتمالات مفتوحة على الجبهة الجنوبية من لبنان وماذا بعد هذه الكلمة؟ الإجابة في قراءة تحليلية من العاصمة بيروت مع الاعلامي والأستاذ الجامعي يزبك وهبة والمحللة النفسية د. ريما بجاني، في الملف الصوتي أعلاه.
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