"كان لدي الجرأة لأقول لا وكفى!": قصة زوجة عراقية مع عشرين عاماً من الإيذاء النفسي والجسدي

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لينا سيدة عراقية متزوجة مشكلتها مع التعنيف الأسري تعود الى عشرين سنة.

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لم تزل حالات العنف الأسري تحصل في أستراليا لدى الجاليات العربية وكل الجاليات الأخرى. وهي مشكلة اجتماعية منتشرة وخطيرة. لينا -كما أحبت أن نسميها- تمثل حالة قديمة جديدة تعرضت للإيذاء النفسي والجسدي لسنوات طويلة، تركتها محطمة. كانت تظن أنها ببقائها مع زوجها تفعل الصواب لأجل ابنها وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة. لكنها في النهاية كان لديها الجرأة لتقول لا وكفى! وتستعيد حياتها. تعرفوا الى قصتها في الرابد الصوتي أعلاه.

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