"ربط العمال مع أصحاب العمل": ما هو نظام جواز المهارات الوطني؟

Exploitation, wage theft rife for temporary visa holders, report says

The skills passport system is intended to help workers advertise their full range of qualifications, micro-credentials, prior learning, workplace experience and general capabilities. Source: Getty / Kagenm/Getty

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تطرح الحكومة الفيدرالية مقترح اصدار نظام جواز مهارات وطني على الشركات والنقابات ومؤسسات التعليم العالي والطلاب، لاستشارتهم مخصصة مبلغ 9.1 مليون دولار لدعم هذه الدراسة.

International students
Source: SBS
يهدف نظام إصدار بطاقة جواز السفر لتسهيل ربط العمال مع الشركات المحتاجة لمهاراتهم، بحيث يتضمن الجواز عبر النظام معلومات كاملة عن بياناتهم المهنية ومؤهلاتهم، وشهاداتهم المعتمدة، وتعليمهم السابق، وأماكن عملهم وقدراتهم العامة.
ما الهدف الأساسي من مقترح نظام جواز مهارات وطني وما حظوظ اعتماده ؟

الإجابة في هذه حلقة من بودكاست "طريق الهجرة"، مع وكيلة الهجرة يسرى الحداد، في الملف الصوتي المرفق بالصورة أعلاه.

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