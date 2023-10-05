"ربط العمال مع أصحاب العمل": ما هو نظام جواز المهارات الوطني؟

Source: SBS يهدف نظام إصدار بطاقة جواز السفر لتسهيل ربط العمال مع الشركات المحتاجة لمهاراتهم، بحيث يتضمن الجواز عبر النظام معلومات كاملة عن بياناتهم المهنية ومؤهلاتهم، وشهاداتهم المعتمدة، وتعليمهم السابق، وأماكن عملهم وقدراتهم العامة.



ما الهدف الأساسي من مقترح نظام جواز مهارات وطني وما حظوظ اعتماده ؟





الإجابة في هذه حلقة من بودكاست "طريق الهجرة"، مع وكيلة الهجرة يسرى الحداد، في الملف الصوتي المرفق بالصورة أعلاه.





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