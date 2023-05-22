الحب جمع لبنان وهولندا في استراليا وما همّ عائق اللغة؟: " أنفقت700 دولار آنذاك للتحري عنه"

النقاط الرئيسية: التقت المهاجرة اللبنانية سميرة البايع زوجها الهولندي الأصل دايفد كوستا، في استراليا بعد هجرتها عام 1989

تحدت تقاليد عائلتها والموروثات الاجتماعية وعائق اللغة وغامرت في زواج مختلط

تزوجت بعد تسعة أسابيع من الخطوبة من دايفد، في عرس تألق مع فرقة الأرز وبدأت مسيرة من تلاقي الثقافتين في حلوها وتحدياتها في زواج توج شمعته الثلاثين

الزواج في حدّ ذاته تحد يومي لخلق مساحة مشتركة للحبيبين في مشروع واحد ويبقى التحدي الأكبر هو ان يتم التلاقي دون ان يذوب الواحد بالآخر.





هاجرت سميرة البايع كوستا الى استراليا في خريف عام 1989، تاركة مسقط رأسها كفردلاؤس في شمال لبنان وبلدة زغرتا التي ترعرعت فيها وحملت معها ارثها، ثقافتها وعاداتها الى استراليا دون ان تعي ان هذا الترحال سيحط بها في قلب دايفيد الذي قد لا يحكي لغّتها، ولكنها يحاكي قلبها ووجدانها.





هنا في استراليا، التقت سميرة برفيق العمر المستقبلي وهي تعمل في مطعم للوجبات السريعة لأحد اقاربها بانتظار جواب دائرة الهجرة لطلب لجوئها السياسي الى استراليا. تقول كوستا لبرنامج Good Morning Australia:





" فتحت استراليا باب اللجوء السياسي آنذاك للبنانيين، وبدأت بالعمل بانتظار تقديم طلبي"،





" دخل دايفد المطعم ومن اول نظرة، وقعت في شباكه، فأصبح يزور المطعم بشكل يومي".





التقيا على محطة القطار فسألها ان كانت ستعود الى المنزل مع زوجها، فأجابته بكلمات متلعثمة باللغة الإنكليزية اذ كانت تفتقر الى اللغة انها ليست متزوجة وليس لديها شريك، فدعاها لارتشاف القهوة معه فقالت:





لا أخرج مع رجل شعره طويل فأتى في اليوم الثاني مع شعر قصير





وبات فنجان القهوة يجمعهما يوميًا مع حوار بكلمات بسيطة الى أن رافق دايفيد سميرة الى قداس عيد الفصح، فما كان به الى ان جثا على ركبتيه بعد القداس لطلب يدها، فخجلت جدًا لان المشهد كان اشبه بالأفلام الرومنسيّة وليس بالواقع قائلة:





قلت له بعجالة، الجميع ينظرون الينا، قم عن الأرض





قال القلب نعم ومد جسرًا من التواصل مخترقًا جدار اللغة، ولكن العقل بدأ يطرح أسألته حول مدى قبول الأهل التقليديين بزواج مختلط. في هذا الإطار تقول كوستا:





"كيف لي ان أخبر شقيقتي واهلي بأنني سأرتبط بشخص غير لبناني؟"





رفضت شقيقة كوستا هذا الارتباط الا ان الأهل قبوا بشط التأكد من أن دايفد هو الشخص المناسب. تقول كوستا:





"طلب الأهل التحري حوله وأنفقت 700 دولار آنذاك للتحري عن دايفد".





تزوجا بعد تسعة أسابيع من الخطوبة في عرس تألق مع فرقة الأرز التي كانت سميرة من أعضائها وبدأت مسيرة من تلاقي الثقافتين في حلوها وتحدياتها.







لا شك أن اللغة شكلت عثرة اذ لم تكن سميرة آنذاك تتقن الإنكليزية على عكس اليوم اذ باتت المترجمة الفورية لزوجها في كل اللقاءات العائلية اذ تقول:





يقولون لي عند رؤيتي أتت المترجمة اذ أحاول الا اترك دايفيد غريبًا عن الأحاديث العائلية حتى المزاح





يشارك دايفد اليوم في كل الواجبات المتطلبة من تقديم العزاء الى المشاركة في الافراح، اذ قرر الانتماء الى سميرة ثقافة وقلبُا واولويات وهي بادلته هذا الكرم والانفتاح. تقول كوستا:





" أنا امثّل لبنان في هذه العلاقة. أنتمي لعائلتي كما عائلته".





Samira with her husband David in her country of birth, Lebanon تنظر الى مسيرة مشعة من الحب فتقول عن شريك العمر:



أحبني دايفد، كبّرني، اعطى قيمة لي ولأهلي





زاد دايفيد ارض لبنان مرتين كما بات مقيمًا في قلب سميرة، وعشق الوطن الأم لحبيبته كما زارت سميرة عائلة دايفد في هولندا مرارًا، وينقلان هذا الانتماء الثنائي لا بل الثلاثي لولديهما جون وسايمون. تقول كوستا:





" أقول لولدي والدكم هولندي، والدتكم لبنانية وأنتم ولدتم في استراليا"









Samira Bayeh Costa with her husband David and their sons John and Simon



بعد مسيرة 30 عامًا من الزواج الذي جمع ثقافتين، ما النصيحة التي قدمتها سميرة لكل من سيقدم على زواج مختلط؟





الإجابة مع سميرة البايع كوستا في الملّف الصوتيّ أعلاه.





"Good Morning Australia" من الاثنين إلى الجمعة من الساعة السادسة إلى التاسعة صباحا بتوقيت الساحل الشرقي لأستراليا عبر الراديو الرقمي وتطبيق SBS Radio المتاح مجاناً على أبل وأندرويد.



