بريطاني محظوظ يفوز بجائزة يانصيب قيمتها 55 مليون جنيه إسترليني

أعلنت هيئة اليانصيب الوطني في المملكة المتحدة أن أحد حاملي التذكرة في مسابقة "يوروميليونز"، التي يتم لعبها في 9 دول أوروبية، وهو مقيم في المملكة المتحدة، فاز بالجائزة الكبرى التي تبلغ قيمتها 55 مليون جنيه إسترليني.





ويعد هذا ثاني فائز بالجائزة مقيم في المملكة المتحدة هذا الشهرحيث حصل حامل تذكرة آخر، على 117.1 مليون جنيه إسترليني يوم 2 يونيو/حزيران.





تحدثت سناء وهيب وفارس حسن عن هذا الموضوع بالإضافة إلى مواضيع أخرى شيقة في فقرة المنوعات من برنامج صباح الخير أستراليا لهذا اليوم.





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