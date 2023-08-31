نقل والدة رئيس اتحاد الكرة الأسباني إلى المستشفى بعد إضرابها عن الطعام

نقلت والدة رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم لويس روبياليس إلى المستشفى بعد أن شعرت بالتعب بسبب إضرابها عن الطعام مساندة لابنها.





وكانت أنخيليس بيخار قد حبست نفسها داخل كنيسة في جنوبي إسبانيا، احتجاجا على ما يواجهه ابنها بسبب تقبيله جيني هيرموسو لاعبة منتخب إسبانيا الفائز بكأس العالم في شفتيها، مما أدى لإيقافه من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).





تحدثت بترا طوق الهندي وفارس حسن عن هذا الموضوع ومواضيع أخرى شيقة في فقرة المنوعات من برنامج صباح الخير أستراليا لهذا اليوم.





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