نقل والدة رئيس اتحاد الكرة الأسباني إلى المستشفى بعد إضرابها عن الطعام

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President of the Royal Spanish Football Federation Luis Rubiales carrying Spain's Athenea del Castillo Beivide on his shoulder as they celebrate winning the Australia and New Zealand 2023 Women's World Cup final football match between Spain and England at Stadium Australia in Sydney. Source: AFP / DAVID GRAY/AFP via Getty Images

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نقدم لكم فقرة المنوعات من برنامج Good Morning Australia التي تحمل إليكم بعض الأخبار والمواضيع الخفيفة.

نقلت والدة رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم لويس روبياليس إلى المستشفى بعد أن شعرت بالتعب بسبب إضرابها عن الطعام مساندة لابنها.

وكانت أنخيليس بيخار قد حبست نفسها داخل كنيسة في جنوبي إسبانيا، احتجاجا على ما يواجهه ابنها بسبب تقبيله جيني هيرموسو لاعبة منتخب إسبانيا الفائز بكأس العالم في شفتيها، مما أدى لإيقافه من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

تحدثت بترا طوق الهندي وفارس حسن عن هذا الموضوع ومواضيع أخرى شيقة في فقرة المنوعات من برنامج صباح الخير أستراليا لهذا اليوم.

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