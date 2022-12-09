"عام الدب الروسي والإنجازات النسائية": أحداث طبعت 2022 لن ينساها العالم

النقاط الرئيسية من تظاهرات ايران التي أشعلتها وفاة الشابة مهسا أميني، إلى تولي حكمات نساء لأول مرة في التاريخ مهمة إدارة مباريات في مونديال قطر 2022، يرى كثر أن هذا العام كان عام الإنجازات النسائية.

أنطوان القزي: العالم سيجوع وسيبرد ويشعر بحاجة للغاز والقمح الموجود في روسيا وأوكرانيا.

بطولة كأس العالم لهذه العام كانت استثنائية على أكثر من صعيد اذ تقام في دولة قطر كأول دولة عربية شرق أوسطية تحظى بشرف تنظيم العرس الكروي

لم يتصور العالم أن الفترة التي تلت انقضاء جائحة كوفيد-19 ستكون بهذه الصعوبة، اذ يرزح العالم اليوم تحت وطأة أزمة اقتصادية خانقة تسببت بها جزئياً الحروب الروسية الأوكرانية وما ترافق معها من انخفاض في إمدادات الطاقة ومخزون الحبوب.





تحدثنا مع رئيس تحرير صحيفة التلغراف العربية في أستراليا، أنطوان القزي عن أبرز الأحداث التي طبعت هذا العام في أستراليا وحول العالم وتطرقنا إلى اختيار مجلة التايم للرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي كشخصية العام والنساء الايرانيات كبطلات عام 2022.





"عام الدب الروسي"





يقول القزي أن أحداُ لم يتصور أن تصل تداعيات الحروب الروسية الأوكرانية إلى هذا الحد المدمر، واصفاً عام 2022 بـ "عام الدب الروسي".





وتابع القزي قائلاً: "تداعيات هذه الحرب (الروسية الأوكرانية) طالت كل دول العالم. تأثير هذه الحرب أقسى وأكثر شدة من الحربين العالميتين اللتين شاركت فيهما كل دول العالم. لم يتصور أحد أن تؤثر هذه الحرب على افريقيا أو أمريكا الجنوبية بهذه الطريقة."



العالم سيجوع وسيبرد ويشعر بحاجة للغاز والقمح الموجود في روسيا وأوكرانيا.

وأستشهد القزي على الوضع الكارثي في العالم بالمظاهرات غير المسبوقة في أوروبا وأزمة الطاقة في فرنسا والتي باتت تخشى من أن تغرق بالظلا مع تعطل إمدادات الغاز إلى القارة العجوز وتساءل قائلاً:



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أين الرفاهية والتكنولوجيا وحملات استعمار الفضاء؟ رالعالم اليوم يجوع. عالمنا يتغير بشكل متسارع.

President of Ukraine Volodymyr Zelenskyy. Source: AAP, AP / AAP Image/Ukrainian Presidential Press Office via AP وعن اختيار مجلة التايم للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي كشخصية العام، قال القزي: "حطم زيلينسكي اسطورة اقوى جيش بري في العالم. الجيش الروسي اضطر للانسحاب في بعض المناطق وهناك تقارير أشارت إلى وقوع 100 قتيل في صفوفه."





الشرق الأوسط يستضيف كأس العالم لكرة القدم للمرة الأولى في التاريخ





بطولة كأس العالم لهذه العام كانت استثنائية على أكثر من صعيد اذ تقام في دولة قطر كأول دولة عربية شرق أوسطية تحظى بشرف تنظيم العرس الكروي الأغلى في العالم حيث ناهزت كلفة تنظيمه 200 مليار دولار.





هذه هي أيضًا أول بطولة كأس عالم تقام في فصل الشتاء في نصف الكرة الشمالي. أنفقت قطر مليارات الدولارات على بناء مرافق وتحديث بنيتها التحتية في الفترة التي تسبق الحدث.



Stephanie Frappart (AAP) Source: AAP عام 2022 بتوقيع نسائي





من تظاهرات ايران التي أشعلتها وفاة الشابة مهسا أميني، إلى تولي حكمات نساء لأول مرة في التاريخ مهمة إدارة مباريات في مونديال قطر 2022، يرى كثر أن هذا العام كان عام الإنجازات النسائية.





دخلت الفرنسية ستيفاني فرابارت التاريخ كأول امرأة تحكم في مباراة في كأس العالم للرجال عندما أدارت مباراة كوستاريكا وألمانيا. كان فريق التحكيم بالكامل في هذه المباراة مكوناً من النساء حيث ساعد فرابارت كارين دياز من المكسيك ونويزا باك من البرازيل.





وعلى صعيد منفصل، أصدر القزي كتابه الشعري الجديد الذي حمل عنوان "رذاذ صيفي" وبإمكانك تصفح النسخة الالكترونية عبر الضغط هنا .



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