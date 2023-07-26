كيف استطاع رجل سرقة آلاف الدولارات من والده عن طريق الاتصالات البنكية؟

وجد تحقيق أجرته الشرطة البريطانية أنه خلال فترة 14 شهرا في عامي 2017 و2018 وبعد أشهر فقط من وفاة والدته، احتال دانيال كوثبرت البالغ من العمر 42 عاما على والده.





وقد تمكن دانيال من الاستيلاء على أكثر من 56 ألف جنيه إسترليني (70 ألف دولار) من خلال الاتصال ببنك والديه وانتحال شخصيتهما.





تحدثت بترا طوق الهندي وفارس حسن عن هذا الموضوع بالإضافة إلى مواضيع أخرى شيقة في فقرة المنوعات من برنامج صباح الخير أستراليا لهذا اليوم.





تعرفوا على المزيد عن تلك المواضيع في الرابط الصوتي.





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