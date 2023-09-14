كل ما تحتاج معرفته عن التأشيرة الطبية إلى أستراليا

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في هذه الحلقة من بودكاست "طريق الهجرة" من أس بي أس عربي24، تحدث وكيل الهجرة طلعت أبو زيد عن تفاصيل تأشيرة " العلاج الطبي" التي تسمح لحاملها البقاء في أستراليا لتلقي العلاج و الدراسة لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر. وتناول الدكتور أبو زيد في هذه الحلقة شروطها الطبية والمالية وتفاصيل عن تغير ظروفها وشروطها من بلد إلى آخر وما إذا كانت تسمح لحاملها الدخول إلى أستراليا لعدة مرات وغيرها من الأمور ذات الصلة كل التفاصيل عن موضوع التأشيرة الطبية في التدوين الصوتي أعلاه


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