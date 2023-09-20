"الأول من نوعه": مؤتمر في ملبورن يبحث قضايا وتحديات اللجوء في أستراليا

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جابرييل فخري

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يعقد المؤتمر وسط مدينة ملبورن على مدار يومين (20-21 سبتمبر) ويحضره ممثلون عن المجتمعات متعددة الثقافات واللاجئين والمهاجرين وطالبي اللجوء والجهات الحكومية والشركات من جميع أنحاء أستراليا.

أقامت منظمة Refugee Communities Association of Australia (RCAA) مؤتمرها السنوى هذا العام تحت عنوان "البناء على أساس التجربة الحية". ويهدف المؤتمر إلى التقريب بين مجتمعات اللاجئين ومختلف الجهات المعنية لبدء محادثة مستمرة وتبادل المعرفة حول قضايا اللجوء وتعزيز قدرة الأشخاص الذين لديهم تجارب حقيقية للانضمام إلى RCAA لمساعدتها في تحقيق رؤيتها.

يعقد المؤتمر وسط مدينة ملبورن على مدار يومين (20-21 سبتمبر) ويحضره ممثلون عن المجتمعات متعددة الثقافات واللاجئين والمهاجرين وطالبي اللجوء والجهات الحكومية والشركات من جميع أنحاء أستراليا.

حضرت أس بي أس عربي24 فعاليات المؤتمر وتحدثت مع بعض المشاركين.
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سرمد كيكا
تقول جابرييل فخري المستشارة الثقافية التي عملت مع اللاجئين على مدار 40 عاماً أن المؤتمر هذا العام مختلف.

تشرح جابرييل: "كل المؤتمرات التي عقدت من قبل كان يقوم خلالها مقدمو الخدمة بالحديث عن اللاجئين ولكن هذا المؤتمر تم التجهيز له من قبل لجنة من اللاجئين الذين عاشوا التجربة بالفعل."

"إنهم يفهمون الصدمة ويفهمون تحديات الاستقرار (في مكان جديد)."

"هذا المؤتمر الأول من نوعه لأنه يسمح للاجئين بتوصيل أصواتهم."
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سرمد كيكا لاجيء عراقي يعيش في أستراليا منذ سبع سنوات. يرى سرمد أن المؤتمر وغيره من الأنشطة المتعلقة بخدمة اللاجئين هي فرصة لرد الجميل.

"أستراليا فتحت أبوابها لنا وساعدتنا كثيرا وحصلنا على الجنسية الأسترالية."

"أنا أعمل مع منظمة Bloom كمتطوع لأساعد اللاجئين. مثلما ساعدنا الآخرون علينا أن نساعد نحن أيضا."
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دلال سمعان
دلال سمعان مهاجرة من أصل لبناني وهي عضوة في لجنة RCAA وصاحبة Bloom Community Care وهي منظمة غير ربحية تعمل على مساعدة اللاجئين على الاستقرار في أستراليا.

تحدثت دلال خلال المؤتمر عن توصيل أصوات اللاجئين للمجتمع الأوسع.

تشرح دلال أهمية المؤتمر: "تعد هذه الفعاليات فرصة لإيجاد الثغرات في نظام دعم اللاجئين في أستراليا والعمل على سدها بما يساعدهم على تجاوز تحديات الللجوء."

للاستماع إلى المقابلات كاملة يمكنكم الضغط على التدوين الصوتي أعلاه.

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