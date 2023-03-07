شو قصص اللبنانيين في فيكتوريا؟: ورشة عمل لنادي الطلاب اللبنانيين في جامعة ملبورن

النقاط الرئيسية: نادي الطلاب اللبنانين في جامعة ملبورن يعلن عن ورشة عمل لمشاركة قصص اللبنانين المهاجرين

سس نادي الطلاب اللبنانيين في جامعة ملبورن عام 2016

ينظم النادي العديد من النشاطات بشكل دائم، يشارك فيها مختلف الثقافات العربية وغير العربية

أعلن نادي الطلاب اللبناننين في جامعة ملبورن Melbourne University Lebanese Student Society عن ورشة عمل تقديم المؤرخ اللبناني أندرو بتروني من الجمعية التاريخية اللبنانية الأسترالية في فيكتوريا تحت عنوان شو قصص اللبنانيين في فيكتوريا؟.





ودعت كلا من فيرونيكا سعد ومريم بيتي من نادي الطلاب، جميع المهتمين في معرفة ومناقشة ماذا جلب اللبنانيين معهم إلى أستراليا من عادات وثقافة شاركوها ونقلوها إلى ثقافات أخرى.





ستقام ورشة العمل في جامعة ملبورن يوم الجمعة 17 من آذار الساعة 6:30 مساء.



"سألنا الطلاب عما يريدون معرفته أكثر عن اللبنانيين المهاجرين"



طلبنا من خلال الإعلان من الراغبين بالحضور إلى ورشة العمل جلب شيء يمتلكونه من لبنان لمشاركته مع الحضور

ويتم التطرق إلى المطبخ اللبناني وتاريخ شهرته الواسعة وانتشار المطاعم والأماكن التي تقدم أطباقا لبنانية في أستراليا بشكل واسع.





"حتى لو تكن طالبا في جامعة ملبورن يمكنك الانضمام لنا وحضور ورشة العمل"





أسس نادي الطلاب اللبنانيين في جامعة ملبورن عام 2016، وذلك لجمع اللبنانيين أو الأستراليين من أصل لبناني في نشاطات ومشاريع، كما يشارك النادي النشاطات نوادي طلابية أخرى منها نادي الطلاب المصريين في جامعة ملبورن.



وينظم النادي العديد من النشاطات بشكل دائم، يشارك فيها مختلف الثقافات العربية وغير العربية.





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