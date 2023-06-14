تحت المجهر: تحذيرات من مخاطر مرض السحايا بعد تشخيص ثلاث حالات في سيدني

Key Points تحث السلطات الناس في نيو ساوث ويلز على التنبه لأعراض مرض السحايا

يأتي ذلك بعد تشخيص ثلاث حالات إصابة جديدة بالمرض وتوفي شخص في الخمسين من عمره

تم الإبلاغ عن 19 حالة إصابة بالمرض في الولاية هذا العام

شهدت أستراليا مؤخرًا زيادة في حالات الإصابة بمرض السحايا أو مكورات السحايا Meningococcal Disease مما يكشف عن الحاجة إلى زيادة الوعي بالمرض الذي قد يهدد الحياة. عندما تُترك دون علاج، يمكن أن تتطور العدوى البكتيرية النادرة بسرعة وتؤدي إلى إعاقة خطيرة أو فقدان الحياة خلال 24 ساعة.



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وتحث السلطات الناس في نيو ساوث ويلز على التنبه لأعراض مرض السحايا. ويأتي ذلك بعد تشخيص ثلاث حالات إصابة جديدة بالمرض وتوفي شخص في الخمسين من عمره. وتم الإبلاغ عن 19 حالة إصابة بالمرض في الولاية هذا العام.





وقال طبيب الصحة العامة الدكتور فادي محفوض، لإذاعة اس بي اس عربي24، إن التهاب السحايا هو عدوى نادرة تصيب الأغشية الرقيقة التي تسمى السحايا، والتي تغطي الدماغ والنخاع الشوكي. يحدث التهاب السحايا عندما يصاب السائل المحيط بالسحايا ويسبب الالتهابات.





ولزيادة الوعي بالمرض، يهتم الخبراء ومجموعات الدفاع عن المرضى والأستراليين البارزين بتثقيف المجتمع بشأن العلامات والأعراض وعوامل الخطر للعدوى التي قد تكون قاتلة بالنظر إلى أن إجمالي حالات IMD المبلغ عنها حتى نهاية أيلول سبتمبر 2022 قد تجاوزت بالفعل أرقام 2021.





ويشكل مرض التهاب السحايا خطراً كبيراً على الأطفال (أقل من سنة واحدة) والأطفال الصغار (أقل من خمس سنوات) والمراهقين (15-19 سنة). في حين أن معظم الأشخاص الذين يصابون بمرض السحايا يبقون على قيد الحياة ، فإن ما يصل إلى واحد من كل خمسة قد يصاب بمضاعفات خطيرة طويلة الأمد.





وأضاف الدكتور محفوض أن التهاب السحايا الجرثومي مرض شديد الخطورة. إنه مهدد للحياة أو يمكن أن يؤدي إلى تلف في الدماغ ما لم يحصل المريض على علاج سريع.



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"ويحدث التهاب السحايا الجرثومي/ البكتيري بسبب التهاب في الأذن أو الجيوب الأنفية أو كسر في الجمجمة أو في بعض الحالات بعد الجراحة أو يحدث نتيجة فيروسات مثل فيروس الهربس البسيط وفيروس نقص المناعة البشرية والنكاف على سبيل المثال لا الحصر."





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