ميشيل الحاج: صوت سوري واعد شق طريقه عبر السوشيال ميديا وصولاً لخشبة المسرح

MicrosoftTeams-image.png

النجم الصاعد ميشيل الحاج Source: Supplied / Michel Al Hajj

احصل على تطبيق SBS Audio

طرق أخرى للاستماع

وصل ميشيل الحاج من مدينة محردة السورية إلى أستراليا عام 2020 ليبدأ حينها مشواره الفني. ورث ميشيل خامة صوته من جده الذي كان معروفاً في محردة بصوته الجبلي الرخيم. ولكنه أراد أن يكون له بصمته الغنائية الخاصة التي وجدها في الأغاني الرومنسية ذات الإحساس العالي. استغل ميشيل السوشيال ميديا التي صغرت العالم برأيه لكي يوصل صوته إلى خارج أستراليا، ويصبح له معجبين حول العالم، لذا يحرص على أن يبرز باستمرار على هذه المنصات، إضافة إلى اعتلائه خشبة المسرح التي زادت من خبرته وقدراته التي يصقلها أيضاً بتعلم الموسيقى حالياً. فما هو حلم ميشيل وإلى أين يطمح أن يصل؟ تعرفوا إلى كل التفاصيل في الملف الصوتي أعلى الصفحة.

MicrosoftTeams-image (1).png
ميشيل الحاج على المسرح في إحدى الحفلات Source: Supplied / Michel Al Hajj
أكملوا الحوار عبر حساباتنا على 
فيسبوك  
و
تويتر 
 و
انستغرام.


اشتركوا في 
قناة SBS Arabic على YouTube 
لتشاهدوا أحدث القصص والأخبار الأسترالية.

شارك

الأكثر متابعة

General view of the High Court of Australia in Canberra.

حكم تاريخي في قضية احتجاز اللاجئين لأجل غير مسمى ..ماذا قررت المحكمة؟

10:44
View of the village, Mount Lebanon, Douma, Lebanon

قرية عربية ضمن أجمل 5 قرى في العالم

optus

عطل فني يوقف خدمات أوبتس الهاتفية والإنترنت

11:18
Image (22).jpeg

صرخة أم أسترالية خرجت من أتون الحرب في غزة وعادت إلى أستراليا

17:13
Laury.jpg

'لا ارتفاع جنوني في أسعار النفط الا إذا!': خبيرة في شؤون الطاقة تحذر

11:12
سوق العقارات الاسترالي يتعافى رغم اعلى سعر للفائدة منذ 12 عاما

سوق العقارات الاسترالي يتعافى رغم اعلى سعر للفائدة منذ 12 عاما

07:12
Malcolm Turnbull

ترنبول ينصح ألبانيزي بعدم القيام بزيارة تضامن لإسرائيل تماثلا بزعماء آخرين

An Optus logo and 'Yes' sign amidst black balloons.

أوبتس تعلن عن عودة تدريجية لبعض الخدمات الهاتفية

Latest podcast episodes

Israel Strikes Khaled bin Al-Walid Mosque - Khan Yunis

اسرائيل توافق على وقف الأعمال الحربية لمدة أربع ساعات يوميا وتزايد الضغط للتوصل لوقف لإطلاق النار

Israeli-Palestinian conflict - Rafah

اقتصاد إسرائيل قد يخسر 50 مليار دولار إذا استمرت الحرب فماذا عن غزة؟ خبير فلسطيني يوضح

OPTUS STOCK

ثلاثة إحتمالات لأسباب توقف شبكة أوبتس عن العمل، خبير يشرح

photo taken by Mona Sakr of Gaza before and after the war

شهادة حية من مهاجرة فلسطينية: حكاية عشق وهروب من غزة الى بر الأمان عبر معبر رفح