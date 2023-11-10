ميشيل الحاج: صوت سوري واعد شق طريقه عبر السوشيال ميديا وصولاً لخشبة المسرح

وصل ميشيل الحاج من مدينة محردة السورية إلى أستراليا عام 2020 ليبدأ حينها مشواره الفني. ورث ميشيل خامة صوته من جده الذي كان معروفاً في محردة بصوته الجبلي الرخيم. ولكنه أراد أن يكون له بصمته الغنائية الخاصة التي وجدها في الأغاني الرومنسية ذات الإحساس العالي. استغل ميشيل السوشيال ميديا التي صغرت العالم برأيه لكي يوصل صوته إلى خارج أستراليا، ويصبح له معجبين حول العالم، لذا يحرص على أن يبرز باستمرار على هذه المنصات، إضافة إلى اعتلائه خشبة المسرح التي زادت من خبرته وقدراته التي يصقلها أيضاً بتعلم الموسيقى حالياً. فما هو حلم ميشيل وإلى أين يطمح أن يصل؟ تعرفوا إلى كل التفاصيل في الملف الصوتي أعلى الصفحة.
ميشيل الحاج على المسرح في إحدى الحفلات Source: Supplied / Michel Al Hajj