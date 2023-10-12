تحليل عسكري: "احتمالية خرق سيبراني قام بتعطيل أجهزة الاستشعار الإسرائيلية"

في خضم الحديث عن تطبيع سعودي اسرائيلي، تفاجئ حركة حماس العالم وإسرائيل، في التوقيت كما المضمون، في هجوم هو الاول من نوعه وحجمه منذ اكتوبر 1973 في اختراق ثلاثي اعتبره محلّلون عسكريون بمثابة سابقة عسكرية.
يرى العميد المتقاعد في الجيش خالد حمادة في تحليله العسكري للهجوم الذي شنّته حركة حماس على إسرائيل أن هذه العمليّة نموذجية من حيث التخطيط والتنفيذ لما حققته من خرق بحري، جوي وبري لكتائب القسّام الجناح العسكري لحركة حماس معتبرًا أن السابقة هي الخرق الأمني والاستخباراتي.
Credit: Getty.jpg
ويشير حمادة الى احتمالية اختراق سيبراني قام بتعطيل أجهزة الاستشعار الإسرائيلية لاستدراك أي تحرّك مشبوه على السياج الفاصل وحتى الساعة لم يتمكن الجيش الإسرائيلي على استعادة المبادرة في محاولة لرد الاعتبار معتبرّا أن استهداف هذا الكم الكبير من المدنيين يشكل نقطة قاتمة في العمليّة.
كيف ستكون عملية الرد الإسرائيلية وما هي السيناريوهات المحتملة؟ هل نعيت حظوظ السلام او ابتعدت الى مدى غير منظور في غياب من يلعب دور الوسيط؟ وهل ستوظف هذه العملية لخدمة طموحات ونفوذ إقليمية تبعد الفلسطينيين عن حقهم في الحصول على دولة مستقلة تعيش جنبًا الى جنب بسلام مع إسرائيل؟ ومن اعطى الضوء الأخضر لعملية طوفان الأقصى؟
الاجابة مع الكاتب والمحلل السياسي العميد المتقاعد في الجيش خالد حمادة، في الملّف الصوتيّ أعلاه.
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