تحليل عسكري: "احتمالية خرق سيبراني قام بتعطيل أجهزة الاستشعار الإسرائيلية"

في خضم الحديث عن تطبيع سعودي اسرائيلي، تفاجئ حركة حماس العالم وإسرائيل، في التوقيت كما المضمون، في هجوم هو الاول من نوعه وحجمه منذ اكتوبر 1973 في اختراق ثلاثي اعتبره محلّلون عسكريون بمثابة سابقة عسكرية.





Credit: Getty.jpg يرى العميد المتقاعد في الجيش خالد حمادة في تحليله العسكري للهجوم الذي شنّته حركة حماس على إسرائيل أن هذه العمليّة نموذجية من حيث التخطيط والتنفيذ لما حققته من خرق بحري، جوي وبري لكتائب القسّام الجناح العسكري لحركة حماس معتبرًا أن السابقة هي الخرق الأمني والاستخباراتي.





ويشير حمادة الى احتمالية اختراق سيبراني قام بتعطيل أجهزة الاستشعار الإسرائيلية لاستدراك أي تحرّك مشبوه على السياج الفاصل وحتى الساعة لم يتمكن الجيش الإسرائيلي على استعادة المبادرة في محاولة لرد الاعتبار معتبرّا أن استهداف هذا الكم الكبير من المدنيين يشكل نقطة قاتمة في العمليّة.





كيف ستكون عملية الرد الإسرائيلية وما هي السيناريوهات المحتملة؟ هل نعيت حظوظ السلام او ابتعدت الى مدى غير منظور في غياب من يلعب دور الوسيط؟ وهل ستوظف هذه العملية لخدمة طموحات ونفوذ إقليمية تبعد الفلسطينيين عن حقهم في الحصول على دولة مستقلة تعيش جنبًا الى جنب بسلام مع إسرائيل؟ ومن اعطى الضوء الأخضر لعملية طوفان الأقصى؟



الاجابة مع الكاتب والمحلل السياسي العميد المتقاعد في الجيش خالد حمادة، في الملّف الصوتيّ أعلاه.





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