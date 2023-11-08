ملايين الأستراليين يفقدون خدمة الهاتف والإنترنت بسبب عطل ضخم في شركة Optus

تعرضت شركة Optus لانقطاع التيار الكهربائي على مستوى البلاد، مما أدى إلى قطع خدمات الهاتف والإنترنت عن ملايين الأستراليين.





وأصدرت الشركة منشورًا على موقع X (تويتر سابقًا) قالت فيه إنها تعمل على استعادة الاتصالات في أسرع وقت ممكن.





وفي حديثها إلى راديو ABC، قالت المديرة التنفيذية للشركة كيلي باير روزمارين، إن Optus لا تعرف سبب الانقطاع.



استمعوا الى التقرير كاملا في المدونة الصوتية في أعلى الصفحة.

استمعوا لبرنامج "أستراليا اليوم" من الاثنين إلى الجمعة من الساعة الثالثة بعد الظهر إلى السادسة مساءً بتوقيت الساحل الشرقي لأستراليا عبر الراديو الرقمي وتطبيق Radio SBS المتاح مجاناً على أبل وأندرويد.

أكملوا الحوار على حساباتنا على فيسبوك و تويتر و انستغرام.



