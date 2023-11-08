ملايين الأستراليين يفقدون خدمة الهاتف والإنترنت بسبب عطل ضخم في شركة Optus

optus

Source: Flickr

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أدى انقطاع شبكة Optus على مستوى البلاد إلى ترك ملايين الأشخاص والشركات بدون خدمات الإنترنت والهاتف. وتقول Optus أنه لا توجد مؤشرات على أنه هجوم إلكتروني.

تعرضت شركة Optus لانقطاع التيار الكهربائي على مستوى البلاد، مما أدى إلى قطع خدمات الهاتف والإنترنت عن ملايين الأستراليين.

وأصدرت الشركة منشورًا على موقع X (تويتر سابقًا) قالت فيه إنها تعمل على استعادة الاتصالات في أسرع وقت ممكن.

وفي حديثها إلى راديو ABC، قالت المديرة التنفيذية للشركة كيلي باير روزمارين، إن Optus لا تعرف سبب الانقطاع.

استمعوا الى التقرير كاملا في المدونة الصوتية في أعلى الصفحة.

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