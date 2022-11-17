"التحديات كثيرة لكن الحياة يجب أن تستمر": كيف نتغلب على الإجهاد النفسي؟

النقاط الرئيسية تعريف الإجهاد النفسي وأنواعه وأعراضه

حكومة نيو ساوث ويلز توفر معلومات باللغة العربية

المعالجة النفسية هند صعب تشدد على أهمية التعامل مع الإجهاد مبكرا

الإجهاد النفسي (أو السترس) كلمة تتردد بشكل مستمر سواء كانت بشكوى نابعة منك أو تسمعها من الآخرين حولك، وأحيانا قد تتعرض لها دون أن تعرف بأنك واقع في شباك الضغط النفسي وتعاني من أعراضه دون أن تدرك ذلك.





ويقول المختصون إن الانتباه لما نعاني منه نفسيا بوقت مبكر يساعدنا في تجنب مشاكل أكبر لاحقا.



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ومع اقتراب نهاية العام تبدأ العائلات بالتفكير في اللقاءات والحفلات في المناسبات الدينية كعيد الميلاد، او المناسبات الاجتماعية في هذه الفترة من العام. لكن الضغوط كثيرة مع غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار، وهذا ما قد يضع ضغوطا إضافية على الناس ويزيد من الهموم.





وفي نيو ساوث ويلز أطلقت الحكومة حملة ونشرت موارد باللغات المجتمعية ومنها اللغة العربية ، من أجل مساعدة الناس في التعامل مع الاجهاد النفسي، ودعم الصحة النفسية.



وفي حديث مع SBS Arabic24 تقول كبيرة المعالجين النفسيين في خدمات سان جورج للصحة النفسية في سيدني، والمعالجة النفسية الرئيسية في خدمات الصحة المتعددة الثقافات في نيو ساوث ويلز السيدة هند صعب إن الاجهاد النفسي جزء من حياتنا لكنه إذا ما زاد عن المستوى المعقول فإنه يصبح حالة مزمنة تتطلب العلاج.





"الضغط النفسي يمكن أن يكون حافزا يدفعنا إلى إنجاز عمل بوقت معين، هو مهم لإكمال العمل وهذا طبيعي لكي يكون لدينا الحماس، لكنه إذا زاد عن حد معين واستمر لفترة طويلة فيصبح خطرا على الإنسان".



وتقول كبيرة المعالجين النفسيين السيدة هند صعب إن طلب العلاج مهم جدا.



"العلاج مهم جدا بالحالات النفسية وكلما طلب الشخص العلاج مبكرا يكون العلاج أسهل وأقصر".





وتضيف بأن "لكل إنسان طاقة معينة، والحياة مليئة بالمشاكل من عائلية ومادية وصحية، ويمكن أن تؤثرعلى الإنسان مهما كانت طاقته العاطفية قوية".





وتذكر السيد هند صعب عدة طرق للعلاج النفسي مثل الاستشارات النفسية التي تعتمد على التكلم للتعامل مع الأفكار التي تسبب القلق.



وهناك أيضا ما يعرف بالحضور الذهني الذي يعتمد على التركيز على الحاضر انطلاقا من أنه إذا كانت المشكلة صعبة الحل فيجب "الإدراك أن في الحياة أشياء أكبر منا ويجب أن نتعايش معها ونتقبلها، فلا التفكير في الماضي ينفع ولا القلق على المستقبل يساعد".



استمعوا إلى اللقاء كاملا مع المعالجة النفسية هند صعب في المدونة الصوتية في أعلى الصفحة.

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