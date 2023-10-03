دورات تدريبية للنساء لتعلم فن الموزاييك

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Yasmine Hass, Manager of Dawn2Dusk

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يطلق مركز Dawn2Dusk التعليمي في ملبورن وبالتعاون مع عدة مؤسسات تربوية دورات تدريبية للنساء المهاجرات واللاجئات لتعلم فن الموزاييك والرسم على الزجاج وذلك يومي الأحد في الثامن من تشرين الأول أكتوبر الجاري، والثاني والعشرين من الشهر نفسه.

تهدف هذه الدورات التدريبية إلى كسب مهارة تعلم هذا الفن والحصول على عمل بنفس الوقت، فضلاً عن تخفيف الضغط النفسي عن النساء والعمل على دمجهن بالمجتمع الأسترالي الأوسع. كما يقدم هذه المركز دورات لتعليم اللغة الانكليزية مدعومة من قبل الحكومة
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Credit: Yasmine Hass
المزيد في التدوين الصوتي اعلاه مع السيدة ياسمين حسن مديرة مركز Dawn2Dusk التعليمي في ملبورن

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