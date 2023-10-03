دورات تدريبية للنساء لتعلم فن الموزاييك

تهدف هذه الدورات التدريبية إلى كسب مهارة تعلم هذا الفن والحصول على عمل بنفس الوقت، فضلاً عن تخفيف الضغط النفسي عن النساء والعمل على دمجهن بالمجتمع الأسترالي الأوسع. كما يقدم هذه المركز دورات لتعليم اللغة الانكليزية مدعومة من قبل الحكومة



Credit: Yasmine Hass المزيد في التدوين الصوتي اعلاه مع السيدة ياسمين حسن مديرة مركز Dawn2Dusk التعليمي في ملبورن





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