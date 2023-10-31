"لدعم الايتام في لبنان": ميراث في البال تقيم عشاءً بحضور شخصيات رسمية
تقيم رئيسة لجنة "ميراث في البال" الإعلامية والكاتبة شادية الحاج حجّار حفل عشاء خيري لدعم دار الأيتام في جبّولة لبنان والذي تديره راهبات الخدمة الصالحة بإشراف الرئيسة العامة الأم جوسلين جُمعة التي ستزور استراليا للمرة الاولى خصيصاً للمشاركة بهذا الحفل بحضور السفير اللبناني لدى استراليا ميلاد رعد وقنصل لبنان العام في سيدني شربل معكرون والقنصل الفخري للبنان لدى نيوزيلندا هنرييت نخلة في الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر. سيتضمن البرنامج وصلات غنائية يؤديها طلاب من مدرسة مار يوحنا الحبيب للغة العربية ومواهب فتية من تدريب لجنة ميراث مع فرقة موسيقية بقيادة المايسترو ابراهيم ساروفين. المزيد من التفاصيل في اللقاء مع السيدة شادية الحاج حجّار في الملف الصوتي المُرفق بالصورة أعلاه.
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