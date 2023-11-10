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شهادة حية من مهاجرة فلسطينية: حكاية عشق وهروب من غزة الى بر الأمان عبر معبر رفح
العودة من الوطن إلى الوطن بعد رحلة قامت بها منى صقرإلى مدينة غزة والتي وصفتها فور وصولها لها "بالجميلة والحاضنة" لكن سرعان ما انقلبت هذه الصورة إلى واقع مرير بعد اندلاع حرب مستعرة ما بين حركة حماس وإسرائيل. عاشت منى لثلاثة أسابيع في مدينة انمحت معالمها وقتل سكانها وشهدت القصف وعاشت أيام ما بين الحياة والموت. فكيف وصفت منى صقر غزة قبل الحرب وبعداندلاعها؟ وكيف عبرت معبررفح ووصلت الى بلدها أستراليا؟ استمعوا الى شهادة حية من منى صقر في التدوين الصوتي أعلاه
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