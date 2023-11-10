شهادة حية من مهاجرة فلسطينية: حكاية عشق وهروب من غزة الى بر الأمان عبر معبر رفح

photo taken by Mona Sakr of Gaza before and after the war

احصل على تطبيق SBS Audio

طرق أخرى للاستماع

العودة من الوطن إلى الوطن بعد رحلة قامت بها منى صقرإلى مدينة غزة والتي وصفتها فور وصولها لها "بالجميلة والحاضنة" لكن سرعان ما انقلبت هذه الصورة إلى واقع مرير بعد اندلاع حرب مستعرة ما بين حركة حماس وإسرائيل. عاشت منى لثلاثة أسابيع في مدينة انمحت معالمها وقتل سكانها وشهدت القصف وعاشت أيام ما بين الحياة والموت. فكيف وصفت منى صقر غزة قبل الحرب وبعداندلاعها؟ وكيف عبرت معبررفح ووصلت الى بلدها أستراليا؟ استمعوا الى شهادة حية من منى صقر في التدوين الصوتي أعلاه

Mona Sakr with her family in Gaza before the war
استمعوا لبرنامج "Good Morning Australia" من الاثنين إلى الجمعة من الساعة السادسة إلى التاسعة صباحا بتوقيت الساحل الشرقي لأستراليا عبر الراديو الرقمي وتطبيق SBS Radio المتاح مجاناً على
أبل
وأندرويد.


أكملوا الحوار على حساباتنا على فيسبوك وتويتر وانستغرام.

اشتركوا في قناة SBS Arabic على YouTube لتشاهدوا أحدث القصص والأخبار الأسترالية.

شارك

الأكثر متابعة

General view of the High Court of Australia in Canberra.

حكم تاريخي في قضية احتجاز اللاجئين لأجل غير مسمى ..ماذا قررت المحكمة؟

10:44
View of the village, Mount Lebanon, Douma, Lebanon

قرية عربية ضمن أجمل 5 قرى في العالم

optus

عطل فني يوقف خدمات أوبتس الهاتفية والإنترنت

11:18
Image (22).jpeg

صرخة أم أسترالية خرجت من أتون الحرب في غزة وعادت إلى أستراليا

17:13
Laury.jpg

'لا ارتفاع جنوني في أسعار النفط الا إذا!': خبيرة في شؤون الطاقة تحذر

11:12
سوق العقارات الاسترالي يتعافى رغم اعلى سعر للفائدة منذ 12 عاما

سوق العقارات الاسترالي يتعافى رغم اعلى سعر للفائدة منذ 12 عاما

07:12
Malcolm Turnbull

ترنبول ينصح ألبانيزي بعدم القيام بزيارة تضامن لإسرائيل تماثلا بزعماء آخرين

An Optus logo and 'Yes' sign amidst black balloons.

أوبتس تعلن عن عودة تدريجية لبعض الخدمات الهاتفية

Latest podcast episodes

Fathers hands holding newborn baby

الجنسية الإيطالية تنقذ حياة رضيعة بريطانية من الموت..كيف؟

World - Arabic.jpg

نشرة أخبار الصباح 10/11/2023

Arabic correspondent

من مراسلينا: أخبار العراق في أسبوع 10/11/2023

Residents fleeing a national disaster

"من غزة، السودان وتركيا" ما هي التأشيرات التي تمنحها استراليا لاجلاء ضحايا الحروب والكوارت الطبيعية؟