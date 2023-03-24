"أكثر من 45 سنة و1500 ترنيمة": كيف يحمل فريق الحياة الأفضل رسالة حب من مصر الى العالم عبر الموسيقى؟

النقاط الرئيسية: بدأت مجموعة من الشباب الغناء في عام 1978 اكتشفت أنها ذهبت إلى أبعاد أكبر من أحلامهم الجريئة فكان فريق الحياة الأفضل

أحدث فريق الحياة الافضل ثورة في الموسيقى المسيحية في الشرق الأوسط، وذلك باستخدام الموسيقى الهادفة والمختلفة من خلال الترنيم

انبثقت فرق أربع منه ويضم اليوم أكثر من 100 متطوع للعمل والغناء والإنتاج الموسيقى والبرامج، وإحياء الحفلات الموسيقية في جميع أنحاء العالم

اختتم فريق الحياة الأفضل جولة في أستراليا حيث احيا امسيات روحية تحت شعار "غيّرنيChange me" في سيدني وملبورن.





انطلقت البداية الملهمة والمغامرة الموسيقية الهادفة مع مجموعة من الشباب من القاهرة لبدء الفريق الذي أحدث ثورة في الموسيقى المسيحية في الشرق الأوسط.





ومن البداية الثلاثية مع الشبان الثلاث، كبرت عائلة الحياة الأفضل لتضم اليوم 250 عضوًا من اعمار مختلفة وانبثقت فرق من الفريق الواحد وذلك مع رسالة فريق الحياة الأفضل للشباب (خدمة الشباب)، الحياة الأفضل للأطفال المخصص بالموسيقى والأداء للأطفال على مدى السنوات الماضية، الحياة الأفضل للبنات وفريق كلاكيت للدراما والذي يتوجه لذوي الاحتياجات المختلفة.



Better life in 'Change me 2023' worship concert in Australia



التقى برنامج Good Morning Australia مؤسس وقائد الفريق ماجد عادل الى تلك البدايات المباركة مع زوجته المرنمة رندا عريضة ليتحدثا عن مغامرتهما كزوجين وابوين جمعهما الحب والموسيقى في قلب الرسالة المسيحية.





تحدث ماجد عادل عن بركة البدايات عام 1978 اذ قال:





" كنا شبّاب ثلاث أصغرنا في السادسة عشر واكبرنا في التاسعة عشر. كل ما أردناه آنذاك هو ان نقدم موسيقى مختلفة في الترانيم وها نحن ما عليه اليوم"





الحب الذي جمع الاردن ومصر في قلبي ماجد رنده، أثمر شابين يشاطران والديهما شغف الموسيقى هما سامي الذي يبلغ من العمر 18 سنة ورمزي الذي يبلغ من العمر 16 سنة. يقول ماجد:





" صليت كل يتمتع ولدانا بأذن موسيقية وليحبا الموسيقى وهما يلعبان آلة البيانو والطبول".





اما رندة التي تركت ارضها وبيتها وانتقلت الى مصر مع رفيق دربها، ترى ان الزواج اكثر من مشاعر اذ تقول:





" كل زواج بحاجة لعمل، لجهد، للغة مشتركة سيما في العاصفة الزوجية ونحن بدل ان نتشاجر، نصلي سويًا اما الرب وهذا يحدث الفرق كله".







هذا وجال فريق الحياة الأفضل في جميع أنحاء العالم العربي، أمريكا الشمالية وأوروبا وأستراليا لإحياء الآلاف من الحفلات والخدمات. تتضمن خدمة الحياة الأفضل البرامج التلفزيونية التي تذاع على المحطات الفضائية المسيحية لتنشر رسالة من الأمل والحياة الأفضل للمشاهدين من الجنسيات والخلفيات الدينية.



In 1978, a group of young people from Cairo, Egypt joined together to start a band that revolutionized Christian music in the Middle East, using original music and lyrics, acoustics, percussions, vocalists and soloists.



جنباً إلى جنب مع الترنيم، خدمة الحياة الأفضل ممدودة إلى عالم الإنترنت وتخدم الأكثر من الناس كل شهر عبر جميع القنوات من شبكات وسائل الإعلام الاجتماعية.





كيف كانت رسالة الحياة الأفضل في استراليا؟ وما الذي يميز مصر ليعيش أبناؤها بالبركة مع بعض في تنوع الأديان؟





الإجابة مع ماجد عادل ورندة عريضة في الملّف الصوتيّ أعلاه.





جبكم المقال؟ استمعوا لبرنامج "Good Morning Australia" من الاثنين إلى الجمعة من الساعة السادسة إلى التاسعة صباحا بتوقيت الساحل الشرقي لأستراليا عبر الراديو الرقمي وتطبيق SBS Radio المتاح مجاناً على أبل وأندرويد.



