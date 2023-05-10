نشرة أخبار الصباح 10/5/2023

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وزير الخزانة يعلن الميزانية الجديدة الهادفة لتقديم حزم لتخفيف ضغط تكلفة المعيشة على المواطنين بقيمة 14.6مليار دولار. ارتفاع تكاليف التقديم على تأشيرات أستراليا بمعدل 6 نقاط مئوية على الأقل اعتباراً من يوليو/تموز المقبل. الحكومة توسع نطاق المؤهلين لشراء المنزل الأول إلى المقيمين الدائمين وأي شخص لم يمتلك منزلًا في السنوات العشر الماضية. وتوسيع نطاق الزيارات المجانية للأطباء العامين في توسع اعتبرته الحومة هو الأكبر. إسرائيل تواصل غاراتها الجوية على قطاع غزة.ومنسق الأمم المتحدة للسلام يدين مقتل المدنيين.

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