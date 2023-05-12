نشرة أخبار الصباح 12/5/2023

زعيم المعارضة بيتر داتون يرد على ميزانية الحكومة بأنها تفاقم التضخم فيما وزير الخزانة يعتبر رده يحدث شرخًا بين الأستراليين. الإعلان عن تقرير قاس ينتقد الأدوات التي تستخدمها السلطات الأمنية لأسترالية لقياس خطر الإرهابيين بعد انتهاء عقوبة سجنهم. وزير التجارة يصرح أن النزاع التجاري الأسترالي الصيني لا يمكن حله في يوم وليلة. خطة عراقية استراتيجية لحصر السلاح بيد الدولة. مقتل خامس قيادي في حركة الجهاد، وصاروخ من غزة يودي بحياة إسرائيلي في تل أبيب.
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