نشرة أخبار الصباح 16/5/2023

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نشرة الأخبار

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خطة لتسريع تأشيرات الهجرة الدائمة لعاملي قطاع رعاية المسنين والحصول على الإقامة الدائمة بعد سنتين. إنشاء مركز وطني أسترالي لمكافحة الاحتيال عبر الإنترنت ومحاولات لسن قوانين بتعويض المتضررين. مكتب الضريبة الفيدرالي سيراقب دخل المؤجرين عبر التطبيقات الهاتفية وسيتخذ إجراءات صارمة على طالبي الخصومات الضريبية المبالغ بها. تعرض مقر السفارة الأردنية في الخرطوم للتخريب، والإمارات تدعو الرئيس السوري لحضور مؤتمر تنظمه الأمم المتحدة في دبي.

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